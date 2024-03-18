محافظ القليوبية يتابع رصد مخالفات البناء وتبوير الارضس الزراعية

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية يرافقه محمد مرعي رئيس مدينة بنها جولة تفقدية شملت المرور على طريق الرياح التوفيقي بنها كفر شكر، وذلك لمتابعة ورصد عدد من مخالفات البناء أو تبوير الأراضي بغرض إقامة منشآت غير مرخصه كمعارض وورش للسيارات أو إقامة كافيتريات بالمخالفة، بالإضافة إلى رفع السيارات التي تستخدم كعربات لبيع المشروبات الساخنة وتتسبب في عرقلة الحركة المرورية على الطريق .

وخلال الجولة وجه بفحص بعض ملفات المنشآت التي تقدمت بطلب للتصالح لدراسة قانونيتها وتسريع الإجراءات للتعامل معها سواء بالإزالة في حالة عدم قبول ملف التصالح أو بتقنين وضعها في حالة استيفائها شروط التصالح، كما وجه المحافظ خلال جولة اليوم بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحاب الارضي التي تم تبويرها بغرض إقامة منشآت تجارية غير مرخصة، مشيرا أنه لن يسمح بإقامة مثل هذه المنشآت على الطرق العامة .

وقد وجه الهجان بإزالة الإشغالات الموجودة المتواجدة أسفل كوبري الرياح التوفيقي مشددا على ضرورة التواجد بشكل دائم ومستمر من قبل الأجهزة التنفيذية لمنع أي تعديات على حرم الطريق .

وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة بنها عند مفارق طريق المنصورة ، وذلك ضمن خطة رد الشيء لأصله، حيث تم الانتهاء من بلاط الانترلوك وزراعة أشجار النخل ونباتات الزينة لتكون متنفسًا للمواطنين وواجهة حضارية للمدينة.

ووجه الهجان، بالحفاظ على الحديقة وإجراء الصيانة اللازمة لها وري الأشجار بانتظام وذلك في إطار حرص المحافظة على تجميل مداخل العاصمة بنها، بما يتماشى مع أعمال التطوير الجارية، مؤكدا على سرعة التنفيذ والانتهاء منه في أقرب وقت ممكن .