"بنات عين شمس " تستعد للاحتفال بخريجيها

بدأت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية بجامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الاستعداد للاحتفال بخريجيها من كافه الأقسام الأدبية والعلمية والتربوية.

وتقام الاحتفالية برئاسة الدكتورة أميرة يوسف عميده الكلية والتي أوضحت أن الكلية وجهت الدعوة للاحتفال بيوم الخريجين لطلابها من خريجات الكلية.

وتتضمن الاحتفالات دعوة الخريجات لحفلات إفطار تقيمها الكلية بهذه المناسبة وفي إطار ربط الكلية أيضا بخريجيها، حيث تشرف على الاحتفالات الدكتوره أسماء زعزع، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب.