بعد اعتمادها.. ننشر جداول امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن جدول الشهادة الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية لعام 2023 - 2024.

وقال قطاع المعاهد الأزهرية، إنه تم اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني"النسخة المعتمدة" للمرحلة

الابتدائية والإعدادية والثانوية والقراءات والبعوث وطلاب البرنامج التأهيلي الأزهرية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ م.

وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية بقسميها العلمي والأدبي، بداية شهر يونيو المقبل، وحتى منتصف يوليو 2024.

قطاع المعاهد الأزهرية: نعمل على تأسيس أجيال قادرة على التأثير في وعي الجمهور

في سياق آخر الشيخ عوض الله عبدالعال وكيل قطاع المعاهد الأزهرية، نائبا عن الشيخ أيمن عبد الغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال الورقة البحثية التي جاءت بعنوان "دور المعاهد الأزهرية في تحصين أفكار الشباب"؛ إن من أهم أهداف المؤتمر الذي ضم نخبة من قامات وعلماء الأزهر الشريف هو عقدُ شراكةٍ بين الهيئات الأزهرية لتوحيد الجهود في صياغة تشكيل الوعي المجتمعي وفق توجيه الإسلام، وهو الأمر الذي يحتاج أوَّلًا إلى تأسيس أجيال أزهرية قادرة على التأثير في وعي الجمهور، ذات إمكانات علمية مؤهِّلةٍ له من خلال ارتقاء المنابر، والتعليم في فصول الدراسة، وهو الأمر الذي لا يمكن تحقيقه دون تأسيس علمي على أصول سليمة، ومناهج علميَّةٍ معتبرةٍ، وكتب دراسيَّةٍ تؤهل الطالب للوصول إلى المستوى المطلوب.

وأكد خلال الجلسة الختامية بالمؤتمر الذي تقيمه كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر بعنوان: "نحو شراكة أزهرية في صناعة وعيٍ فكريٍّ آمن: رؤية واقعية استشرافية"، أن النظرة التاريخية للأزهر الشريف وصولًا إلى حالته الآن، تؤكد سعي الأزهر الدائم للزود عن الدين وحفظه من التطرف والإلحاد.

كان المجلس الأعلى للأزهر قد قرر فى مايو 2018 برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اعتبار مناسبة افتتاح الجامع الأزهر فى السابع من رمضان عام 361هـ يومًا سنويًّا للاحتفال بذكرى تأسيس الجامع الأزهر.