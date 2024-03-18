إسرائيل: سنعرض هدنة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا

قال مسؤول إسرائيلي، أن تل أبيب ستعرض هدنة لمدة 6 أسابيع في غزة مقابل إطلاق سراح 40 محتجزا، وفق ما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وفي سياق متصل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن الهجوم الذي تهدد إسرائيل بشنه على رفح الفلسطينية قد يدفع إلى دائرة أعمق من الجحيم.

وطالب جوتيريتش بتطبيق هدنة في غزة وتذليل العقبات أمام تسليم المساعدات المنقذة للأرواح.

مصر تطالب إسرائيل بوقف الاعتداءات في غزة

أدانت مصر، بأشد العبارات، في بيان صادر عن وزارة الخارجية ، مواصلة القوات الإسرائيلية الاعتداءات ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في قطاع غزة.

وطالبت مصر إسرائيل بضرورة وقف سياسات العقاب الجماعي ضد سكان قطاع غزة، بما في ذلك الحصار والتجويع والاستهداف العشوائي للمدنيين وتدمير البنية التحتية، في انتهاك كامل لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على القطاع إلى 31726 شهيدًا فلسطينيا و73676 مصابًا، منذ 7 أكتوبر الماضي.