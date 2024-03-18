بالصور .. فرق عمل ومتطوعي صناع الخير يجوبون قرى الفيوم لتوزيع كراتين المواد الغذائية

ضمن مبادرة "دايما على بالي "

انطلقت فرق عمل ومتطوعي مؤسسة صناع الخير للتنمية ليجوبون قرى وعزب مراكز محافظة الفيوم المختلفة لتوصيل كراتين المواد الغذائية إلي الأسر الاولى بالرعاية ضمن مبادرة "دايما على بالى" التي تنفذها الشركة المصرية للاتصالات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وتستهدف توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية في مراكز المحافظة المختلفة خلال شهر رمضان المبارك ضمن مستهدفات المصرية للاتصالات لتوزيع ملايين الوجبات الغذائية على المستحقين فى أنحاء الجمهورية خلال الشهر الكريم.

وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذى لصناع الخير أن فريق عمل المؤسسة ومتطوعيها انطلقو فى التوزيع فى عدد من القرى وتوابعها منها قري سيلا والصعيدي مركز الفيوم و شكشوك وسنرو والحرجاوة مركز ابشواي والوابور ومنشاءه عبدالحميد والحجر مركز اطسا

وأشار عبدالفتاح إلي أن التعاون مع المصرية للاتصالات في تنفيذ مبادرة "دايما على بالى" يستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة الفيوم من خلال توزيع 10 الاف كرتونة مواد غذائية في قري المحافظة يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلو جرام تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح ، ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 150 ألف كرتونة فى انحاء الجمهورية فى إطار مبادرة المصرية للاتصالات لتوزيع 750 الف كرتونة خلال الشهر المعظم.

وأوضح عبدالفتاح أن صناع الخير تستهدف تقديم منظومة خدمات متكاملة تعمل على تلبية الاحتياجات الأساسية للشرائح المستهدفة وعلى رأسها تقديم المساعدات الغذائية بالتعاون مع كبرى المؤسسات الاقتصادية وأن التوزيع سوف يتم بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية.

وكان الدكتور احمد الانصاري محافظ الفيوم قد اطلق امس ومن امام ديوان عام المحافظة بمدينة الفيوم مبادرة " دايما على بالى " بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ والدكتور محمد عبدالجليل نائب الرئيس التنفيذي لصناع الخير للتنمية وعدد من الشخصيات العامة ، مشيدا بجودة محتويات الكرتونة، مثمنا الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى من خلال مسئوليتها المجتمعية ممثلة في المصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدني الجادة ممثلة في مؤسسة صناع الخير للتنمية والجهاز التنفيذي للدولة، وذلك بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر الأولى بالرعاية وعلى رأسها تلبية الاحتياجات الغذائية وبخاصة خلال شهر رمضان المبارك