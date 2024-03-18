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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

مطار سفنكس الدولي يستقبل أولي رحلات شركة بيجاسوس التركية

مطار سفنكس الدولي
مطار سفنكس الدولي

إستقبل مطار سفنكس الدولي أمس أولي رحلات شركة بيجاسوس التركية وعلي متنها ١٧٠ راكب من مطار إسطنبول صبيحة كوكجن. وذلك في إطار خطة الدولة لتنشيط وجذب المزيد من الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلي مصر باعتبارها إحدى الدعائم الحيوية للاقتصاد المصرى.

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هذا وقد أعلنت شركة بيجاسوس تسيير خمس رحلات أسبوعيا بواقع رحلة يوميا .
وقام فريق العلاقات العامة بالمطار بإستقبال الركاب بالورود والهدايا التذكارية وتقديم كافة التسهيلات لإنهاء إجراءات وصولهم. 


جدير بالذكر أن مطار سفنكس الدولي شهد تسيير عددا من الرحلات الجوية المنتظمة وغير المنتظمة لشركات طيران من مختلف أنحاء العالم، وشهد نشاطاً وارتفاعاً ملحوظاً في الحركة الجوية وتنامي نسب الإرتفاع في معدلات أعداد الركاب والطائرات، مما يعكس مدى أهمية المطار في جذب الحركة السياحية والاقتصادية والتجارية .

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