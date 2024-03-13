بسبب إضراب مطار برلين.. مصرللطيران تلغى رحلاتها غدًا

أكدت الشركة الوطنية مصر للطيران فى بيان لها أنه " بالإشارة إلى التعليمات الواردة إلينا من إدارة مطار برلين - ألمانيا، والتي تفيد بتنظيم إضراب في مطار برلين يوم الخميس 14 مارس 2024 ، فقد تقرر إلغاء رحلتى مصر للطيران رقم MS731 بخط سير القاهرة/ برلين، ورقم MS732 بخط سير برلين / القاهرة وذلك يوم الخميس 14 مارس 2024.

لذا يرجى من عملاء مصر للطيران المسافرين على الرحلات المذكورة عاليه ضرورة مراجعة تذاكرهم من خلال الإتصال بمركز خدمة إتصالات مصر للطيران

علي رقم 1717 من أي هاتف محمول داخل مصر أو الرقم الأرضي 090070000 أو الرقم الدولي 97142306666+ أو الرقم الدولي 966122297777+ أو زيارة الموقع الإلكتروني لمصر للطيران www.egyptair.com أو أقرب مكتب بيع لمصر للطيران أو الوكيل السياحي ."

www.egyptair.com