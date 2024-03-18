4 جولات متبقية في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين

صراع الهروب من داومة الهبوط يشتعل..

اقتربت مسابقة دوري القسم الثاني أ دوري المحترفين 2023 – 2024، من النهاية بعد موسم شاق ومثير في المنافسة بين مختلف الأندية .

ويتصدر أبوقير للأسمدة جدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين برصيد 36 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن بترول أسيوط صاحب المركز الثاني.

ويهبط إلى دوري القسم الثاني ب، الموسم المقبل أصحاب المراكز من الخامس حتى العاشر، بجدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

و تضم المجموعة 10 فرق و هم: أبو للأسمدة، بترول أسيوط، أسوان، النجوم، المصرية للإتصالات، مصر المقاصة، دكرنس، النصر للتعدين، مكادي، جمهورية شبين .

ومن المقرر أن تنطلق الجولة السادسة من مرحلة الهبوط بدوري المحترفين، يوم الثلاثاء 16 إبريل المقبل.

المباريات المتبقية لكل فريق:

1- أبوقير للأسمدة: النصر للتعدين، مصر المقاصة، دكرنس، المصرية للاتصالات .

2- بترول أسيوط : المصرية للاتصالات، أسوان، النجوم، النصر للتعدين.

3- أسوان: النجوم، بترول أسيوط، مكادي، جمهورية شبين .

4- المصرية للاتصالات: بترول أسيوط، مكادي، جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة .

5- دكرنس: مكادي، جمهورية شبين، أبوقير للأسمدة، مصر المقاصة .

6- مكادي: دكرنس، المصرية للاتصالات، أسوان، النجوم .

7- جمهورية شبين: مصر المقاصة، دكرنس، المصرية للاتصالات، أسوان .

8- النجوم: أسوان، النصر للتعدين، بترول أسيوط، مكادي .

9- مصر المقاصة: جمهورية شبين، مكادي، النصر للتعدين، دكرنس .

10- النصر للتعدين: أبوقير للأسمدة، النجوم، مصر المقاصة، بترول أسيوط .

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة :

أبوقير للأسمدة برصيد 36 نقطة

بترول أسيوط برصيد 35 نقطة

أسوان برصيد 32 نقطة

المصرية للاتصالات برصيد 32 نقطة

دكرنس برصيد 29 نقطة

مكادي برصيد 23 نقطة

جمهورية شبين برصيد 21 نقطة

النجوم برصيد 17 نقطة

مصر المقاصة برصيد 12 نقطة