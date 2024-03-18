موعد مباراة السعودية وطاجيكستان في تصفيات كأس العالم

يستضيف المنتخب السعودي نظيره طاجيكستان، يوم الخميس المقبل على استاد “الأول بارك” في الجولتين الثالثة والرابعة للدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027.

وبتواجد المنتخب السعودي في المجموعة السابعة بالدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وأمم آسيا 2027، بجانب منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.

ويتصدر منتخب السعودية، مجموعته بالتصفيات الآسيوية برصيد 6 نقاط بعد انتصاره في أول جولتين على منتخبي باكستان والأردن.

ومن المقرر أن تغادر بعثة المنتخب السعودي عبر مطار الملك خالد الدولي، يوم 25 مارس الجاري، استعداداً لخوض مواجهة الجولة الرابعة أمام منتخب طاجيكستان.

انتظم لاعبو المنتخب السعودي، اليوم الأحد، في مقر معسكرهم الحالي بالرياض، استعداداً لخوض مباراتي طاجيكستان في التصفيات الآسيوية.

ويجري الأخضر السعودي، اليوم الأحد حصة تدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد ” عند الساعة التاسعة إلا ربع مساءً، وستكون الحصة التدريبية مغلقة أمام وسائل الاعلام.