تعليم الوادى الجديد تطلق الدورة الرمضانية فى كرة القدم والطائرة

تحت رعاية الأستاذ الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والأستاذة حنان مجدى نائب المحافظ

اكد المهندس سيد عبد العزيز عطية وكيل التعليم بالوادى الجديد على انطلاق الدورة الرمضانية لكرة القدم براعم وكرة الطائرة للمعلمين بإدارة الخارجة التعليمية بالتعاون والتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية وتوجيه التربية الرياضية

حيث بدأت المباريات على أرض ملعب الصالة المغطاة بالخارجة وتستمر الدورة الرمضانية حتى نهاية الشهر الكريم بإعلان الفرق الفائزة بالمركز الأول.

مؤكدا الدعم الدائم و المتواصل لكافة الأنشطة التربوية المختلفة والتى ينفذها قطاع تعليم المحافظة على مدار الشهر الكريم.

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