جمهورية شبين يواصل استعداداته لعودة دوري المحترفين

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جمهورية شبين بقيادة أحمد جمعة المدير الفني الجديد، تدريباته الجماعية الجادة والقوية، التي ينفذها طوال فترة توقف دوري القسم الثاني أ المحترفين، خلال شهر رمضان، على ملعب شبين، استعداداً للمواجهات المرتقبة في مجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

ومن المقرر أن يواجه فريق جمهورية شبين نظيره مصر للمقاصة، والتي تقام على ملعب الأسيوطي سبورت، في الساعة الثالثة ونصف، ضمن منافسات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين .

تدريبات جمهورية شبين

وكان مجلس إدارة نادي جمهورية شبين برئاسة أحمد الخشن، أعلن تعيين أحمد جمعة، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم، بعد رحيل أبوالعينين شحات، نظرا لسوء النتائج .

في الجولة السابقة، تلقى جمهورية شبين الهزيمة على ملعبه أمام أبوقير للأسمدة، بهدف دون مقابل، ضمن مواجهات الجولة الخامسة بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين.

ويحتل جمهورية شبين المركز السابع برصيد 21 نقطة، بجدول ترتيب مجموعة الهبوط بدوري المحترفين، وبات الفريق قريبًا من الهبوط إلى دوري القسم الثاني ب .

مباريات الجولة السادسة بمجموعة الهبوط بدوري المحترفين:

المصرية للإتصالات × بترول أسيوط

دكرنس × مكادي

مصر للمقاصة × جمهورية شبين

أبو قير للأسمدة × النصر للتعدين

أسوان × النجوم

ترتيب مجموعة الصعود بدوري المحترفين بعد انتهاء مواجهات الجولة الخامسة :

1- أبوقير للأسمدة برصيد 36 نقطة

2- بترول أسيوط برصيد 35 نقطة

3- أسوان برصيد 32 نقطة

4- المصرية للاتصالات برصيد 32 نقطة

5- دكرنس برصيد 29 نقطة

6- مكادي برصيد 23 نقطة

7- جمهورية شبين برصيد 21 نقطة

8- النجوم برصيد 17 نقطة

9- مصر المقاصة برصيد 12 نقطة

10- النصر للتعدين برصيد 7 نقاط