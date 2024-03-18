الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استكمال الاعمال الانشائية بنادي الهجن والفروسية الدولي بالوادى الجديد

نادى الهجن و الفروسية
نادى الهجن و الفروسية

 

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، استكمال أعمال التشطيبات بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة والأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وكلف المحافظ الشباب والرياضة باستلام مضمار السباق للإشراف والمتابعة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات واستكمال تركيب الإنترلوك بالطريق الواصل من النادي للقرية التراثية، وكذلك سرعة الانتهاء من اللاندسكيب بمحيط الخيمة البدوية.

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الجريدة الورقية