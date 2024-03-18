استكمال الاعمال الانشائية بنادي الهجن والفروسية الدولي بالوادى الجديد

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والسيدة حنان مجدي نائب المحافظ، استكمال أعمال التشطيبات بنادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، يرافقهما الأستاذ جهاد متولي رئيس مركز ومدينة الخارجة والأستاذ بهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة.

وكلف المحافظ الشباب والرياضة باستلام مضمار السباق للإشراف والمتابعة بعد انتهاء أعمال الإنشاءات واستكمال تركيب الإنترلوك بالطريق الواصل من النادي للقرية التراثية، وكذلك سرعة الانتهاء من اللاندسكيب بمحيط الخيمة البدوية.

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