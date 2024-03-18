اللقطات الأولى لحادث إطلاق النار في فلوريدا (فيديو)

قتل شخص وأصيب اثنين آخرين في حادث إطلاق نار خلال احتفالات عيد القديس باتريك انتهت في جاكسونفيل بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية.

وأظهر مقطع فيديو نشرته قناة "العربية الحدث" اليوم الإثنين، اللقطات الأولى من موقع الحادث، وهروب المحتفلين في الشوارع بعد إطلاق النار.

الشرطة تبحث عن مطلق النار

وتبحث الشرطة عن من تعتقد أنه قد يكون أكثر من مطلق النار في أعمال العنف التي وقعت في منطقة الحياة الليلية بوسط مدينة جاكسونفيل بيتش التي تعج بالمحتفلين بالعطلات وعطلات الربيع.

وقالت عمدة المدينة كريستين هوفمان، إن أعمال العنف قد تكون نتيجة لحوادث منفصلة ولكن جذورها لا تزال موضع تحقيق نشط.

ووصفت أعمال العنف في البداية على أنها حادث إطلاق نار نشط، على الرغم من عدم وجود تقارير لاحقة عن إطلاق نار على ما يبدو.