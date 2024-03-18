"ساحر الحياة"و"أولاد مصر"في ثالث أيام فعاليات عروض مهرجان الإقليمي لنوادي المسرح بأسيوط

تقام اليوم فعاليات المهرجان الإقليمي لنوادي المسرح لليوم الثالث على التوالي وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور نيفين الكيلاني وزير الثقافة للاهتمام بالفنون المسرحية ودعم وتنمية المواهب الشابة والتى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني وتنفذها الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة ضياء مكاوي من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزيروالذي يقام على مسرح قصر ثقافة أسيوط والذي يقام خلال الفترة من الجمعة الموافق ١٥ مارس وحتى يوم الاثنين ١٨ مارس ٢٠٢٤م .

جاء بحضور لجنة التحكيم الكاتب والشاعر المسرحى احمد الصعيدي والناقدة الدكتورة عبير منصور والدكتور أحمد عادل وجمال عبد الناصر عضو لجنة الرقابة على المصنفات ومحمد عزت عضو لجنة الرقابة على المصنفات الفنية و إكرامي اسماعيل عضو المتابعة بالإدارة العامة للمسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

شهد مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض المسرحي "ساحر الحياة " لفرقة ثقافة بنى مزار تأليف محمود جمال حديني و إخراج أيمن محمد مدين وتدور أحداث العرض حول فرقة رقص معاصر تكمن في شخصية محورية ويحلم بإنشاء فريق رقص معاصر تحت رؤيته الفنية ويبدأ في غرس أفكاره وأحلامه التى لم يقدر على فعلها وتبدأ الأحداث تتشكل بين أعضاء الفرقة على حسب مضمون كل شخصية.

بينما شهد المسرح العرض المسرحى " اولاد مصر " لفرقة ثقافة ابوقرقاص تأليف محروس محمد إسماعيل ومن إخراج عمر مكرم عبد الرحمن يتناول العرض فكرة الانتماء والمواطنة وحب الوطن وكيفية الحفاظ عليه ويوجه رسالة لأبناء الوطن أن يتكاتفوا فى مواجهة أعداءه وضد أي معتدى.

جاء ذلك بحضور الأديب المسرحى نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة إتحاد كتاب مصر والمخرج خالد ابو ضيف والأديب الدكتور سيد عبد الرازق والأديب الدكتور ايمن رجب طاهر والأديب الدكتور أحمد مصطفى على والمايسترو حسام حسني وخالد خليل المدير المالي والإداري بفرع ثقافة اسيوط و وقيادات اقليم وسط الصعيد الثقافي وتغريد عادل وسلوى عبد الحفيظ وإيهاب عسكر وطاهر شاف الفنان جلال ابو الدهب ومحمد مبارك ووليد راشد وشيماء مجدي وقيادات فرع ثقافة أسيوط ، وخالد عبد العزيز ، ووائل ابراهيم فهمى ووسام درويش وسيد عبدالعزيز وأحمد عثمان ورشا العطيفي.

تقام العروض يومياً بإشراف ريهام البغدادي مسئول المسرح بالإقليم والفنان أحمد الشريف مدير إدارة الخدمات الفنية بفرع ثقافة أسيوط وريهام أحمد والفنانة صفاء حمدان مدير قصر ثقافة اسيوط وتنفيذ الفنان مايكل يعقوب مدير مسرح قصر ثقافة أسيوط والفنان حمدي قطب والفنان عصام عبد النبي.