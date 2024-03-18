الإثنين 18 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إفطار جماعى بمركز" حسن حلمى" بالوادى الجديد

نائب محافظ الوادى
نائب محافظ الوادى الجديد

 

شاركت  حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، في الإفطار الرمضاني الذي نظمته المحافظة بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير و الجمعية الشرعية بالخارجة ومركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، بحضور أبناء المركز من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكدت مجدي حرص المحافظة على مشاركة أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال بشهر رمضان المبارك في تقليد سنوي تسوده أجواء البهجة والتقارب، مؤكدةً أن هذا اللقاء يعد فرصة للتعرف على مطالب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم الشكر لأسرهم للرعاية والجهد المبذول لتنمية قدرات ومهارات أبنائهم.

FB_IMG_1710753972352
FB_IMG_1710753972352
FB_IMG_1710753968544
FB_IMG_1710753968544
FB_IMG_1710753965753
FB_IMG_1710753965753
FB_IMG_1710753962311
FB_IMG_1710753962311
FB_IMG_1710753958464
FB_IMG_1710753958464
FB_IMG_1710753952098
FB_IMG_1710753952098
FB_IMG_1710753945050
FB_IMG_1710753945050
FB_IMG_1710753941519
FB_IMG_1710753941519
FB_IMG_1710753933521
FB_IMG_1710753933521
الجريدة الورقية