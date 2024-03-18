أحداث الحلقة السابعة من مسلسل لانش بوكس (تعرف عليها)

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل لانش بوكس، إعلان بسمة (غادة عادل) وندى (جميلة عوض) ومريم (فدوى عابد) عن وظائف خالية لتكبير مشروعهم في غسيل الأموال بالاستعانة باخرين.

واستعرضت الحلقة، ذهاب الظابط الى زوج بسمة (أحمد وفيق) ويعلمهم بأنهم عثروا على سيارته المسروقة ولكن تم حرقها ط، وأبلغه بأن زوجته من كانت بداخلها وقتها وهي من قامت بسرقتها ليذهب إلى المنزل يواجهها بما فعلته.

واستعرضت الحلقة كذب زوج بسمة هليها، حيث أخبرها أنه مريض سرطان لكي تتعاطف معه وتسامحه بعد اكتشافها خيانته لها، واتفق مع صديقه الطبيب أن يتعامل معه أمامها على أنه مريض سرطان.

مواعيد عرض مسلسل لانش بوكس

ويعرض مسلسل لانش بوكس، على قناة النهار في تمام الساعه العاشرة مساءً، ويعاد المسلسل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، ويعاد مرة ثانية في تمام الساعة الرابعة الا ربع عصرًا.

قصة مسلسل لانش بوكس

يشار إلى أن مسلسل لانش بوكس، دراما كوميدية تتبع حياة ثلاث نساء من ربات المنازل يحاولن إيجاد حلاً لمشاكلهن. هؤلاء النساء العاديات، اللاتي يمضين يومهن كأي شخص آخر في الشارع أو في السوبر ماركت، يتحولن فجأة إلى عصابة تمارس أنواعًا مختلفة من الجرائم، كل ذلك بهدف الحفاظ والدفاع عن عائلاتهن.

أبطال مسلسل لانش بوكس

يذكر أن يشارك في بطولة المسلسل بجانب النجمة غادة عادل، كلا من : "جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، والمطرب شاهين، صدقي صخر، أسامة أبو العطا، علي السبع، وغيرهم، سيناريو وحوار عمرو مدحت، إخراج هشام الرشيدي.

جدير بالذكر أن مسلسل لانش بوكس، يعتبر بمثابة عودة قوية للنجمة غادة عادل بعد غياب سنوات عن المشاركة في السباق الرمضاني.