وزارة العمل: تراجع البطالة و1638 فُرصة عمل في 42 شركة خاصة 

كشفت وزارة العمل تراجع البطالة في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى أقل من 7% الأن ، عن طريق مواجهتها ،من خلال مشروعات عملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"

كما أصدرت الوزارة ، نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي أعلنت فيها عن فرص عمل جديدة في42 شركة خاصة ب 13محافظة ..وطالب حسن شحاتة وزير العمل جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي أنها تلقت طلبات من 42 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 1638 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهري مارس وأبريل 2024،الجاري،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات،أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..

"،و تُعلِن عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 13 محافظة ،هي: القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية ، والغربية ، والفيوم ، والقليوبية ،ودمياط ، والمنيا ، وأسيوط ، وبورسعيد ، والأسكندرية ، والدقهلية ، والسويس ..و في تخصصات: مشرف فريق ، وسكرتارية ، وعضو فريق ، ومساعد مدير مطعم ، ومشرف مطعم ، ومهندسين كهرباء وميكانيكا وجودة ومبيعات وإنتاج ،وسكرتارية ، وتلى سيلز ، ومدرسين جميع التخصصات ، ومحاسبين ، ومشرف تغذية ماكينات ، وحجارين ، وأعمال إدارية ، ومدير صيانة ،ورسام هندسى ، ومندوب تسويق وبيع ، وموظف ملاحة ، وموظف حسابات ملاحين ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وموظف استقبال ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى ..

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية