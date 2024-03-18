نائبة للحكومة: هل سنتهم الماس الكهربائى بأنه وراء حريق استوديو الأهرام

تقدمت النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ووزير الإستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة حول كارثة حريق استوديو الأهرام والعمارات المجاورة

وقالت " الجزار " : لقد فوجيء الشعب المصري بكارثة مروعة بسبب هذا الحادث الذى جاء وفي غير العادة وقبل موسم الحرائق الذي يكون في فصل الصيف بسبب الحر وبسبب أجهزة التكييف إندلع الحريق في استوديو الأهرام فى الليل وأنا كلي حزن عما يحدث لمقدرات مصر الثقافية التاريخية من إهمال أتوجه بأسئلتي الي وزيرة الثقافة كالتالي :

أولا : بعد حرائق الأوبرا المصرية القديمة التي لاتقدر قيمتها بثمن وتحولت لجراج الأوبرا القبيح وبعد حريق مسرح البالون والمسرح القومي وغيره ومع تغييرات الحكومات لم يتوقف الإهمال ولم تتوقف الحرائق ودائما بعد التحقيقات كان المتسبب الأول في هذه الحرائق هو الماس الكهربائي بالرغم أن السبب الرئيسي للحرائق هو الفساد والإهمال والسرقة لإخفاء السرقات ومع ذلك لم تستطيع أجهزة البحث والتحقيق من تقديم المسؤلين المتهمين عن هذه الحرائق سواء كان عمدا أو كان نتيجة االإهمال ولم يتم تقديم أي مسؤلين للمحاسبة

فهل ستسفر التحقيقات هذه المرة وتقديم الماس الكهربائي كمتهم أم سنجد إتهامات بالعمد أو بالتقصير والإهمال لمسؤلين في أستوديو الأهرام ؟

ثانيا : إن هذا الحريق كشف عن عدم وجود وسائل الأمان والحماية المدنية داخل مثل هذه المواقع الفنية والثقافية التاريخية بالرغم من التنبيه مرارا وتكرارا علي التأكيد علي توفر وسائل الحماية والسلامة اللازمة فما هي الاسباب والملابسات الخاصة باندلاع هذا الحريق ؟

مع نشر نتيجةً التحقيقات علي الشعب وكشف جميع الحقائق عن كارثة الحريق الذي اندلع في أستوديو الأهرام وامتد للعمارات المجاورة

ثالثا : ماهي حجم التلفيات التى وقعت داخل الاستوديو بسبب هذا الحريق ؟

رابعا : ماهى التعويضات التى سوف تقوم الحكومة بصرفها للمتضررين بسبب هذه الكارثة بما يتناسب مع مايمتلكونه من أجهزة وأشياء ثمينة فقدوها ؟

خامسا : هل باقى المواقع الفنية والتاريخية بها وسائل الأمان لإخماد مثل هذه الحوادث فى المهد ؟

سادسا : هل لدى الحكومة الخطط والسياسات لضمان عدم تكرار مثل هذه الكوارث الخطيرة ؟



سابعا : أطالب من رئيس مجلس الوزراء بتوفير منازل بديلة للمواطنين الذين إحترقت منازلهم لحين إصلاح الحكومة للشقق وإعادة الشيء لأصله والمبلغ الذي تم صرفه من الحكومة (١٥ ألف جنيه) لكل أسرة لإستئجار شقق في المنطقة لايكفي لإيجار أيام في هذه المنطقة فلاداعي أن نظلم السكان بسبب إهمال الحكومة

وأيضا أطالب من الحكومة اقرار التعويضات العادلة والمناسبة لتعويض المواطنين الذين احترقت منازلهم عن الأضرار التي امتدت لأكثر من 8 عمارات تاركة آثارا مدمرة للممتلكات والمباني مع ضرورة الكشف علي سلامة الأساس والهيكل الخرساني للمباني كما أطالب برجوع الإستديوهات كما كانت وعدم تحويل الموقع لمشروع آخر وإعادة الشيء لأصله وتحديد تاريخ بدأ الإصلاحات والتجديد وإفتتاحها لتستمر إستديوهات الأهرام في العطاء للثقافة والفن والإبداع المصري

وطالبت النائبة سميرة الجزار من رئيس مجلس النواب إحالة الأسئلة وإستدعاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الأستثمار والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة بشخصهما للرد علي الأسئلة شفاهة طبقا للمادة ٢٠٢ من اللائحة

