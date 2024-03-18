مفاجأة.. مدرب ريال مدريد السابق يقترب من الدوري السعودي

دخل المدرب الإسباني، جولين لوبيتيجي، اهتمامات أكثر من نادٍ سعودي للتعاقد معه في الموسم الجديد وذلك مع اقتراب ختام الموسم الجاري وبدأ الأندية في التحضير للموسم المقبل.

ويحظى الدوري السعودي باهتمام شديد في انتقالات صيف 2023 بسبب ذهاب جميع الأندية السعودية للتوقيع مع لاعبين من قارة أوروبا لتدعيم صفوفها.

ومن المتوقع، أن تشهد فترة انتقالات صيف عام 2024، عدة انتقالات كبرى في الدوري السعودي ستحدث صخبًا في عالم كرة القدم من جديد.

وبحسب ما ذكره الإعلامي الرياضي "خالد بن عبدالعزيز" فإن هناك اتفاق بين المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، وأحد فرق الدوري السعودي للتدريبه خلال الفترة المقبلة.

ونشر خالد بن عبدالعزيز عبر حسابه بمنصة “إكس”: “فتحت احد الاندية مفاوضاتها مع المدرب الإسباني جولين لوبيتيغي للتعاقد معه ابتداءً من الموسم القادم”.

واختتم تغريدته بأن: "اشترط المدرب بأن يكون هو المسؤول عن جميع التعاقدات الاجنبية والمحلية، وتم الاتفاق على كافة البنود".

وعلى الرغم من ذلك لم يوضح خالد، من هو النادي الذي اتفق مع المدرب الإسباني، لكن على الأغلب فإن النصر أو الشباب، سيدخلان في المنافسة على خدمات المدرب القدير.

ويحتاج النصر في المقام الأول إلى استقطاب مدرب جديد بعد سلسلة من النتائج السلبية رفقة البرتغالي لويس كاسترو.

ويعتبر لوبيتيجي من أفضل المدربين في إسبانيا، وصاحب شخصية قوية، ولديه جهاز مساعد على مستوى عالٍ، وقد تولى تدريب منتخب إسبانيا وريال مدريد وإشبيلية وولفرهامبتون.