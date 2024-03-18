تعرف على شروط المسابقات الإبداعية لمبادرة «أنا الراقي بأخلاقي»

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إن قطاع المعاهد الأزهرية أعلن عن تنظيم عدد من المسابقات الإبداعية المختلفة ضمن فعاليات الموسم الثاني من المشروع «أنا الراقي بأخلاقي» الذي تقوم منطقة الشرقية الأزهرية بتفعيل قيمه وأنشطته على الوجه الأكمل.

وأضاف منسق المنطقة للمشروع أن المسابقات تتضمن: مسابقة للكتابة وتأليف قصص قصيرة، وأخرى للرسم والإبداع من خلال رسم لوحات فنية، وكذلك إنشاء مجسمات فنية تعبر في مضمونها عن فعاليات المبادرة.

ولفت إلى أن المسابقة تستمر على مدار شهر مارس الجاري، ويتم تقديم الأعمال لُمنسقي المبادرة بالمعاهد والمناطق المختلفة، ويحصل أصحاب المراكز الأولى بالمسابقات الثلاث على جوائز عينية ومالية.

وذكر أن الشروط العامة للمسابقة تتضمن ارتباط العمل بقيمة أو أكثر من قيم الموسم الحالي، فالبنسبة لرياض الأطفال تتضمن «النظافة، النظام، الرفق، التسامح»، والمرحلة الابتدائية تتضمن «النظافة، الصبر، الوفاء، الأمانة، النظام، الإحسان، التعاون، التسامح، الكرم»، وبالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية تتضمن «التواضع، الصبر، الوفاء، الأمانة، التعاون، التراحم، الشجاعة، الإتقان، العدل»، بشرط أن يكون العمل مميزًا، غير مقتبس أو مقلد، وأن يتسم العمل بالأصالة والإبداع.

ونوه إلى الشروط الخاصة بمسابقة الكتابة وتأليف القصص القصيرة؛ فيجب أن يتضمن المحتوى رسالة واضحة، ومناسبة للمرحلة العمرية للطالب حول قيم المبادرة، ويجب أن تحمل القصة جانبًا من جوانب الإثارة والتشويق للقارئ، وجودة اللغة المستخدمة، والإبداع في سرد الأحداث، وتجنب الأخطاء اللغوية والنحوية، ولا تزيد القصص للمرحلة الابتدائية عن ١٠٠٠ كلمة، وفي حدود 5 صفحات، ولا تزيد للمرحلة الإعدادية عن ١٥۰۰ كلمة في حدود ٦ صفحات، ولا تزيد للمرحلة الثانوية عن ۲۰۰۰ كلمة في حدود ۸ صفحات.

أما الشروط الخاصة بمسابقة الرسم فيجب أن توضوح الرسالة التي يحملها الرسم، ومناسبة العمل الفني للمرحلة العمرية للطالب، ويعبر عن المشاعر والأفكار المتعلقة بالقيم التي تنشرها المبادرة، مع جودة العمل من حيث التقنية والتنفيذ، وإبداع الطالب في استخدام الألوان والأشكال، والحد الأدني لمساحة العمل ٢٥ × ٢٥ سم، والحد الأقصي ٣٥ × ٥٠ سم.

أما الشروط الخاصة بمسابقة المجسمات، فيجب أن تضمن: التأثير الواضح للمجسم، أو الوسيلة التعليمية في فهم القيم والسلوكيات المذكورة، وجودة تصميم العمل، وإبداع الطلاب في استخدام الموارد المتاحة بطريقة مبتكرة.

ويجب أن تكون فعالية المجسمات والوسائل التعليمية في تحقيق الأهداف المرجوة، فلا يقل عدد الفريق عن ٣ طلاب ولا يزيد عن 5، ويجوز اشتراك طالب واحد بعمل منفرد.

يشار إلى أن مبادرة «أنا الراقي بأخلاقي» التي دشنها قطاع المعاهد الأزهرية، تتضمن مجموعة من الفاعليات والأنشطة الطلابية المختلفة حيث تركز المبادرة على قيم أخلاقية في برامج الإذاعة الصباحية بفقرات مختلفة لمدة أسبوع، عبر جدول زمني مُعتمد من قطاع المعاهد وذلك لتدعيم هذه القيم في وجدان الطلاب، كما تتضمن الفعاليات مجموعة من المسابقات والأنشطة الإبداعية، مثل القصة والشعر والتعبير الفني.