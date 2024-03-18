شباب الأهلي يواصل اعتلاء صدارة ترتيب دوري الجمهورية

رفع فريق شباب الأهلي 2003 رصيده إلى 54 نقطة، مواصلًا صدارة الترتيب في دوري الجمهورية بعد الانتصار على الزمالك، وسجل الفريق 47 هدفًا، مقابل 21 هدفًا في مرماه، بينما تجمد رصيد الزمالك في المركز العاشر والأخير عند 37 نقطة.

وتأهل للمرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب الفرق التي احتلت المراكز العشرة الأولى في المرحلة الأولى، وهي: الأهلي، إنبي، سيراميكا كليوباترا، المقاولون العرب، بتروجت، الزمالك، بيراميدز، المصري، الاتحاد، فاركو، ويدخل كل فريق المرحلة النهائية بنفس عدد نقاطه وترتيبه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2003 بالأهلي كلًّا من أحمد عبد الظاهر مديرًا فنيًّا، وأحمد جلال مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعمر شعراوي مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

وفاز فريق الشباب لكرة القدم بالنادي مواليد 2003 ، على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 7 - 6، بعد التعادل السلبي في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الأحد، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لدوري الجمهورية للشباب، للمنافسة على اللقب