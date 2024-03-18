الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إنطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للطلائع بمغاغة 

الدورة الرمضانية
الدورة الرمضانية

اعلنت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، برئاسة سامي وجيه مدير الإدارة ، عن إنطلاق فعاليات الدورة الرياضية للطلائع بمركز شباب شم القبلية التابع لإدارة الشاب ، حيث تم افتتاح الدورة الرياضية الرمضانية  لكرة القدم طلائع .

 

وذلك ضمن خطة نشاط مركز شباب شم القبلية لشهر رمضان المبارك ، بمشاركة 6 فرق رياضية ، وكل فريق رياضي يتكون من 9 لاعبين ، بإجمالي 54 لاعبا بحضور مدير المركز ، ومشرفى النشاط ، وجاء ذلك من منطلق حرص إدارة شباب مغاغة ، وتعليمات مدير الإدارة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب ، لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها  خلال شهر رمضان المبارك.

 

جديرا بالإشارة ، أن مديرية الشباب والرياضة  بالمنيا ، خلال شهر رمضان المبارك ، تقوم بتنظيم وتنفيذ دورات رياضية رمضانية متنوعة بمراكز الشباب ، والتي تشمل  دورات في ، ( كرة  القدم - الكرة الطائرة - كرة اليد - رة السلة ) للشباب والطلائع ، ويأتى ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات دكتور  مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة  سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، دكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.

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