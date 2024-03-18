إنطلاق فعاليات الدورة الرمضانية للطلائع بمغاغة 

اعلنت إدارة الشباب والرياضة بمغاغة شمال محافظة المنيا ، برئاسة سامي وجيه مدير الإدارة ، عن إنطلاق فعاليات الدورة الرياضية للطلائع بمركز شباب شم القبلية التابع لإدارة الشاب ، حيث تم افتتاح الدورة الرياضية الرمضانية لكرة القدم طلائع .

وذلك ضمن خطة نشاط مركز شباب شم القبلية لشهر رمضان المبارك ، بمشاركة 6 فرق رياضية ، وكل فريق رياضي يتكون من 9 لاعبين ، بإجمالي 54 لاعبا بحضور مدير المركز ، ومشرفى النشاط ، وجاء ذلك من منطلق حرص إدارة شباب مغاغة ، وتعليمات مدير الإدارة بمتابعة تنفيذ الأنشطة والفاعليات بكافة الهيئات الشبابية والرياضية ، وتوجيهات مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، بضرورة تكثيف المتابعات لمراكز الشباب ، لضبط سير العمل وتفعيل كافة الأنشطة التابعة لها ومتابعة تنفيذها و إنتظام العاملين بها خلال شهر رمضان المبارك.

جديرا بالإشارة ، أن مديرية الشباب والرياضة بالمنيا ، خلال شهر رمضان المبارك ، تقوم بتنظيم وتنفيذ دورات رياضية رمضانية متنوعة بمراكز الشباب ، والتي تشمل دورات في ، ( كرة القدم - الكرة الطائرة - كرة اليد - رة السلة ) للشباب والطلائع ، ويأتى ذلك وفقا لتعليمات وتوجيهات دكتور مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، وإشراف دكتورة سوسن فرغلى وكيل المديرية للشباب ، دكتور أحمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، ومتابعة تنفيذ سامى وجيه حمدى مدير إدارة الشباب والرياضة بمغاغة.