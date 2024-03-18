تشافي علي أعتاب تلقي عقوبة صارمة عقب طرده أمام أتليتكو

إقترب المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة، من تلقي عقوبة صارمة عقب الأحداث التي شهدتها مباراة فريقه أمام أتليتكو مدريد أمس الأحد.



حيث كشف تقرير صحفي، عن عقوبة مرتقبة تنتظر المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، عقب مباراة أتلتيكو مدريد ببطولة الدوري الإسباني.

وفي مباراة ممتعة، نجح فريق برشلونة في تحقيق فوز هام أمام مضيفه أتلتيكو مدريد بثلاثية مقابل لا شيء.



وتلقى تشافي البطاقة الحمراء في الدقيقة 41 من الشوط الأول لمباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد، بسبب الاعتراضات على قرارات حكم اللقاء.

ولم تكن هذه هي الواقعة الأولى لتشافي مع حكام الدوري الإسباني، منذ بداية المسابقة، حيث تلقى البطاقة الحمراء في مناسبات أخرى.

ووفقًا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فإنه من المحتمل إيقاف تشافي مباراتين، عقب تلقيه البطاقة الحمراء بلقاء الأمس، مما يعني غيابه عن مباراة لاس بالماس وقادش بالدوري الإسباني.

وحال تنفيذ هذا القرار، فإن أول مباراة سيعود فيها تشافي لقيادة الفريق، ستكون مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد يوم 21 أبريل المقبل.

ومن جهته، علق تشافي على قرار طرده مساء أمس، قائلًا: " الشيء المهم هو الفريق. أنهم يطردونني بسبب اللفتات التي اقوم بها".

وتابع: "لم أقل أي شيء على الإطلاق، أحاول أن أحظى بالاحترام، أعترض لأنني متحمس وأريد أن يفوز فريقي، بالنسبة لي كان الطرد غير ضروري وغير عادل، لكن يجب أن نقبله".