إفتتاح 38 فصلا جديدا لمحو الأمية بمطاي

أعلنت إدارة الشباب والرياضة بمطاي ، شمال محافظة المنيا ، برئاسة خالد زايد ، أنه تم متابعة فصول محو الأمية بإدارة شباب مطاي ، التابع لمشروع المصريون يتعلمون ، حيث تم فتح 38 فصلا جديدا لدورة يوليو 2024 .

ويشار إلى ان إدارة الشباب والرياضة بمطاي ، تعد من الإدارات المتميزة ، في تحقيق نسب النجاح بمشروع محو الأمية المصريون يتعلمون ، وبها أكبر عدد من فصول الشباب والرياضة ، حيث تم فتح 38 فصلا جديدا جاهزين لدورة يوليو 2024.

وقد حققت نتيجة 135ناجحا خلال دورة يناير 24، ويرجع ذلك بفضل توجيهات الفاضلة لمياء درغام منسق عام مشروع محو الأمية المصريون بوزارة الشباب و الرياضة ، ويأتي ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمنيا ، إشراف وكلاء المديرية للشباب و الرياضة ، شريف أحمد صفوت مدير إدارة تنمية الشباب ، متابعة آمال طه عبد الغني منسق المشروع.