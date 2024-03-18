موديست يرحل عن الأهلي وأسامة فيصل يقترب

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان لجنة التخطيط بالنادي الأهلي اتخذت قرارها بشأن الفرنسي أنطوني موديست.

وأضاف شبانة ان لجنة التخطيط في جلستها مع كولر رفضت بشكل قاطع استمرار موديست ورحيله عن الفريق نهاية هذا الموسم وسط المستوى المقدم من جانبه والذي لم يرضي الجميع.

كما أكد شبانة على ان مجلس إدارة الأهلي قد اقترب من انهاء كافة التفاصيل الخاصة بأسامة فيصل لضمه.

في سياق متصل استقر مسؤولو النادي الأهلي على المطالبة بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة بالنسبة للحضور الجماهيري في لقاء الإياب ضد سيمبا التنزاني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأكد مصدر مطلع داخل القلعة الحمراء لـ"بوابة الوفد"، أن الأهلي يسعى للحصول على السعة الكاملة لاستاد القاهرة في الأدوار النهائية لدوري الأبطال بداية من لقاء سيمبا التنزاني.

ويلتقي الأهلي مضيفه سيمبا التنزاني يوم 29 مارس الجاري في تنزانيا في ذهاب ربع النهائي.

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي وسيمبا يوم 5 أبريل المقبل باستاد القاهرة.