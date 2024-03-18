مستعمرون يضعون ملصقات تحريضية على مدخل الأونروا بالقدس المحتلة تدعو لإغلاقها

استمرارًا لأعمال الخسة التي يقوم بها المستعمرون الإسرائيليون، فقد قام اليوم عدد منهم بوضع ملصقات تحريضية على مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، تهدد العاملين بها وتدعو لإغلاقها.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد تداول النشطاء فيديو يظهر قيام مستعمرون بوضع ملصقات على المدخل الرئيسي لمقر "الأونروا" في حي الشيخ جراح شمال مدينة القدس المحتلة، تدعوا لإغلاقها حتى تقف المساعدات للفلسطينيين، وتهدد العاملين بها.

يشار إلى أن الفترة الأخيرة تصاعدت حدة التحريض الإسرائيلي على وكالة الأونروا وعلى مقراتها في القدس المحتلة.

ومن جانبه وجه نائب رئيس بلدية الاحتلال أرييه كينغ في القدس، مؤخرا إلى وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير وطالبه بإخلاء الوكالة الدولية من مقراتها في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، كما طالب كينغ بإخلاء كلية تدريب قلنديا شمال المدينة أو ما عُرف تاريخيا بـ"مركز التدريب المهني" التابع للأونروا.