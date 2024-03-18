أمطار وانخفاض درجات الحرارة.. تعرف علي طقس البحيرة

تشهد قري ومدن محافظة البحيرة صباح اليوم الإثنين ، الموافق 18من شهر مارس2024 ، أحول جوية غير مستقرة، وطقس بارد، حيث تصل درجة الحرارة 18درجة مئوية .

وبلغت نسبة الرطوبة 81%، مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة وأمطار خفيفة علي فترات، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها بين 22إلي24كم/ساعة، مثيرة للرمال والأتربة علي جميع المناطق، مما يؤثر علي معدل الرؤية للسائقين، في جميع الطرق الرئيسية والفرعية بدائرة المحافظة .

يأتي ذلك بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لموجة من وسوء الأحوال الجوية.

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكة، تواجدت اعداد متوسطة من الصيادين عقب صلاة الفجر، تمهيدا لبدء عملهم في صيد الأسماك من البحر المتوسط سواء من خلال رحلات اليوم الواحد، أو الرحلات الأسبوعية .

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمتابعة الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وضرورة مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة كل في نطاقه، والتأكد من تراخيصها وتوافر كل وسائل الآمان والاشتراطات بها، أثناء نقل المواطنين للمحافظات المجاورة بسبب الطقس السيئ والرياح.

و تم قطع التيار الكهربائي عن العديد من قري المحافظة، خوفا من سقوط الأسلاك الكهربائية بسبب الرياح .