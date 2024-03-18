موعد صرف مرتبات شهر أبريل 2024.. طرح العديد من الموظفين في الجهاز الإداري للدولة تساؤلات متعددة، عن حقيقية صرف مرتبات شهر أبريل قبل عيد الفطر المبارك، والمقرر فلكيا 10 أبريل.

صرف مرتبات شهر أبريل 2024

وفي سياق ذلك يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024، خلال 5 أيام بدءًا من يوم الاحد الموافق 21 أبريل ويستمر حتي يوم الخميس 25 أبريل 2024، على أن يتم صرف المتأخرات خلال أيام 4، 7، 8وفقًا لوزارة المالية.

جدول المرتبات بعد الزيادة الجديدة

الدرجة السادسة تبلغ 6000 جنيه.

الدرجة الخامسة تبلغ 6500 جنيه.

الدرجة الرابعة تبلغ 7000 جنيه.

الدرجة الثالثة تبلغ 7500 جنيه.

الدرجة الثانية تبلغ 8000 جنيه.

الدرجة الأولى أو ما يعادلها يكون الراتب 8200 جنيه.

الدرجة المدير العام أو ما يعادلها يبلغ راتبها 9200 جنيه.

الدرجة العالية أو ما يعادلها ستكون 10 آلاف و200 جنيه.

الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها تصل إلى 12 ألفًا و200 جنيه.

أماكن صرف مرتبات شهر أبريل2024

جدير بالذكر يتم صرف مرتبات شهر أبريل 2024، من خلال فرع البنوك، فضلاً عن فروع البريد المصري المنتشرة في كافة المحافظات، وعبر ماكينات الصرف الآلي ATM.