الإثنين 18 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يبحث الكثير من المواطنين عن رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس، بغية دفعها لتجنب حدوث غرامة ، وقد أتاحت المصرية للاتصالات إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024، عبر الاتصال بـ 19777.

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فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024

وكان تم بدء تحصيل فاتورة التليفون الأرضي لشهر مارس 2024، من يوم 14 مارس الماضي، ويستمر المواطنين في الدفع حتى يوم 14 إبريل.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

الدخول على الموقع الرسمي لـ المصرية للاتصالات من هنا https://billing.te.eg/ar-EG

اختيار دفع فاتورة التليفون الأرضي

اختيار الاستعلام عن الفاتورة.

إدخال كود المحافظة، ورقم التليفون الأرضي.

النقر على إرسال رقم التأكيد على رقم الموبايل أو البريد الإلكتروني.

يجب تحديد الرقم السري وتأكيد الحساب.

أخيرًا الدخول على استعلام وستظهر قيمة الفاتورة.

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