3 مليار ريال.. معونة شهر رمضان لهذه الفئة

الضمان الاجتماعي.. اهتم مستفيدي الضمان الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، بتفاصيل معونة شهر رمضان المبارك التي أعلن عن صرفها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان خادم الحرمين الشريفين وجه، بصرف أكثر من ثلاثة مليارات ريال معونة شهر رمضان المبارك؛ لمستفيدي الضمان الاجتماعي، بمبلغ 1000 ريال للعائل و500 ريال للتابع.

وقالت الصفحة الرسمية للضمان الاجتماعي والتمكين أمس الأحد عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تويتر سابقًا:"دعماً لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومساعدتهم على قضاء احتياجاتهم ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز يوجه بصرف معونة شهر رمضان المبارك لهم بأكثر من 3 مليار ريال".

ومن جانبه رفع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على هذه البادرة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وتلمس احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وأن يجزيهما خير الجزاء على ما يقدمانه من دعم وعناية بأبنائهم المواطنين، وذلك بحسب وكالة الإنباء السعودية "واس".