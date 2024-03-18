موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العاصمة الإدارية

تقام مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العاصمة الإدارية يوم الجمعة القادمة 22 مارس في تمام العاشرة مساء، ويستضيف ستاد العاصمة الإدارية الجديدة مواجهة مصر ونيوزيلندا.

القناة الناقلة لمباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العاصمة الإدارية

تبث مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العاصمة الإدارية عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي وبتعليق أيمن الكاشف.

وستكوت المباراة الآخرى في كأس العاصمة الإدارية بين كرواتيا وتونس في مباراة هامة تقام على ستاد العاصمة الإدارية الجديدة وتبث عبر أون تايم سبورتس 1 إتش دي.



قائمة منتخب مصر

في حراسة المرمى: مصطفى شوبير ومحمد عواد ومحمد أبو جبل والمهدى سليمان

الدفاع: محمد هانى وأكرم توفيق ومحمد حمدى ومحمد شكرى وأحمد حجازى ومحمد عبد المنعم ورامى ربيعة وأحمد رمضان.

الوسط: حمدى فتحى ومروان عطية وإمام عاشور ومحمد مجدى أفشة وأحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود تريزيجيه ومصطفى فتحى وحسين الشحات وعمر مرموش ومصطفى محمد وأحمد عاطف ومحمد شريف ومحمد الشامى، فيما خرج محمد صلاح من القائمة.