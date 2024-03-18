قوات الاحتلال الإسرائيلي تجري حملة اعتقالات فجر ثامن يوم من رمضان

قامت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي الغاشمة بحملة اعتقالات للشباب الفلسطيني بعدة مدن، وذلك فجر اليوم الاثنين الموافق 18 مارس ثامن أيام شهر رمضان الفضيل.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، الشابين "عرفات جمال رمضان، ونصر الدين خلدون عصيدة" بعد اقتحام منزليهما في قرية تل جنوب غرب نابلس.

كما اعتقل الاحتلال الشاب محمود الشافعي بعد مداهمة منزله في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، والشاب محمد هاشم صبحة من بلدة عتيل شمال المحافظة.

وفي نفس الوقت اقتحمت دوريات الاحتلال مدينة طولكرم من محورها الغربي، وجابت شوارعها وأحياءها وتحديدا الغربية والجنوبية والشرقية، في الوقت الذي اقتحمت عدة مناطق في منطقة الشعراوية شمال المحافظة.

الاحتلال يطلق قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين في رام الله

وفي بلدة عارورة شمال غرب رام الله، اعتقل جيش الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم الشابين عبد الله حسن حمدان، ومؤمن نزال بعد اقتحام منزليهما، وأضافت مصادر فلسطينية، أن المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة عارورة، وأطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت تجاه المواطنين والمنازل دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم، المواطن الفلسطيني بلال عمر البدارين، ومصطفى العنيد بعد مداهمة منزليهما والعبث بمحتوياتهما في بلدة السموع جنوب الخليل.