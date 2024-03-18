زينب العبد لـ الوفد: العتاولة أظهر شخصيتي.. وتشبيهي بعبلة كامل يسعدني

استطاعت الفنانة الشابة زينب العبد خطف قلوب المشاهدين بدمها الخفيف وشخصيتها العفوية أثناء تجسيدها شخصية "قطة" في مسلسل العتاولة الذي يعرض حاليآ خلال أيام شهر رمضان المبارك.



وفتحت زينب العبد قلبها لـ "بوابة الوفد" لتكشف عن أدق تفاصيل استعدادها لشخصية " قطة" في مسلسل العتاولة، مؤكدة حبها الشديد وارتباطها بهذا العمل المميز وتجسيدها للشخصية التي تجمع بين الخير والشر وخفة الدم مما جعلها تتعامل بعفويتها وفطرتها الحقيقة أثناء التمثيل.

زينب العبد: شخصية قطة خطفت قلوب الجمهور لانها واقعية والمخرج بشرني بنجاحها



وأوضحت زينب أن المخرج أحمد خالد موسي هو من رشحها لتجسيد شخصية " قطة" في مسلسل العتاولة، لشدة إيمانه بمواهبتها الفنية وقدرتها الإبداعية، كما انه يهتم بأدق التفاصيل ليظهر معالم الشخصية بوضوح وبساطة للجمهور، قائلة:" المخرج طول الوقت بيضيف للشخصية و كثيرا ما يشبهني بالفنانة القديرة عبله كامل لانني أمثل بعفويتي وصدق مشاعري مثلها".

زينب العبد: مصطفى أبو سريع كوميديان حقيقي وساعدني في عكس خفة "قطة"

واكدت أنها سعيدة بمشاركتها في مسلسل العتاوله مع كبار نجوم ونجمات الوسط الفني بداية من الفنانة فريدة سيف النصر ومي الكساب وزينة والفنان أحمد السقا وطارق لطفي ومصطفى ابو سريع الذي يجمعها به علاقة صداقة حقيقة، وامتلاكها شعور بالامان والراحة خاصة وان الكواليس مليئة بمواقف الحب والتعاون والمساعده بين فريق العمل باكمله فهو السبب الحقيقي في نجاح المسلسل بهذا الشكل.

وأضافت ان الفنانة فريدة سيف النصر تقدم لها الكثير من النصائح وتمنحها مساحة كبيرة تستعرض خلالها مواهبتها الفنية بكل راحة وبساطة.

زينب العبد: كواليس مسلسل العتاولة مليانه بالحب والجدعنة بين فريق العمل



واكملت انها بتشعر بالخوف عندما يشبه احد بالنجمة القديرة عبلة كامل من شدة إتقانها في التمثيل وإبداعها في تجسيد كافة الأدوار التي تسند إليها، قائلة:" الفنانة عبلة كامل في حته لوحدها قفلت الباب وراها محدش ينفع يقلدها ولا يكون ربعها، بخاف لما بيشبهوني بيها لان مهما كنت موهبة مش هقدر أوصل لمكانتها، يمكن يكون فيا روح منها بس صعب أكون زيها".



وقالت أن من عوامل نجاح شخصية "قطة" حسن تنسيق ملابسها واكسسواراتها ومكياجها واختيار تسريحات شعرها بشكل الطبيعي الذي يشبه الفتيات في الشوارع المصرية.



واشارت أن تعليقات رواد السوشيال ميديا عن تجسيدها لشخصية "قطة" تسعدها وتجعلها تشعر بالفوز الحقيقي، خاصة أن الجمهور أصبح المرآة الحقيقة لعكس موهبة الفنان في التمثيل، فمن أكثر العبارات التي إعجبتها من الجمهور:" أنتي غول تمثيل، تشبهي عبله كامل في صدق مشاعرها، عفويتك تخطف القلب".



واختتمت انها فخوره لما حققته من نجاح في مسلسل العتاولة وأنها تتمني أن تشارك في عمل فني يجمعها بالفنانة منى زكي والأستاذ خالد النبوي والمخرجة كامله أبو ذكري وملوك الجدعنة وغيرها من أعمال فنيه بجانب مشاركتها المثمره في المسرح.