سائق تعد عليه 9 أشخاص ويصرخ "عايز حقي"

شهدت مدينة الخانكة بمحافظة القليوبية ، واقعة مؤسفة حيث تعد 9 اشخاص بالشوم والأسلحة البيضاء علي سائق يدعي خالد. ا، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، والذى تعرض للضرب المبرح على يد 9 اشخاص بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات لعب الأطفال.

بسبب خلافات لعب الأطفال .. سائق تعد عليه 9 أشخاص “عايز حقي من الجناة ”

وقال المجني عليه " إن هؤلاء المتهمين كادوا يقتلوني وأنهم تكاتفوا عليّ أثناء ذهابه للعمل، وقاموا بضربه وإصابته بإصابات بالغة بجميع أنحاء جسده،وأشار المجني عليه إلى أن هؤلاء المتهمين جيرانه، ومن نفس بلدته، مطالبًا بأنه يريد حقه بالقانون من هؤلاء الجناة

كما أمرت جهات التحقيق بالخانكة ،بحبس المتهمين الـ 9 ، المتهمين بالتعدي علي سائق بالشوم والأسلحة البيضاء بسبب خلافات بسبب لعب الأطفال ، وذلك 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كما امرت بالاستعلام عن الحالة الصحية لـسائق، مقيم بقرية كفر حمزة دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بعد اصابته بعدة إصابات بالغة بجميع أنحاء الجسد جراء تعدي 9 أشخاص عليه،وتوالت النيابة التحقيق.

وجرى نقل المصاب للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتواصل أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط المتهمين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من أحد المستشفيات بالخانكة باستقباله المدعو خالد. ا سائق، مقيم قرية كفر حمزه التابعة لمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية.

وتبين أن المجنى عليه به عدة إصابات بالغة وكسور في جميع أنحاء الجسد، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 9 أشخاص بينهم وبين المجني عليه خلافات سابقة بسبب لهو الأطفال، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

محاكمة المتهمين في خلية داعش سوهاج

كما تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز اصلاح بدر،اليوم الاثنين محاكمة 5 عناصر بـ "خلية داعش سوهاج" في القضية رقم 426 لسنة 2024، التجمع الأول والمقيدة برقم 13 لسنة 2024القاهرة الجديدة والتي قيدت برقم 48 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين عصـام أبـو العـلا وغريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

واتهمت النيابة المتهمين في القضية بالانضمام الي جماعة اسست على خلاف احكام القانون والدستور تهدف الي استهداف رجال الجيش والشرطة وهي جماعة داعش مع علمهم بأهدافها.