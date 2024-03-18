تعقد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأثنين، الحكم على المتهم بـ هتك عرض فتاة بالقوة بمنطقة المعصرة.

اليوم .. الحكم على المتهم بهتك عرض فتاة المعصرة

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 12265 لسنة 2023 جنايات المعصرة والمقيدة برقم 2875 لسنة 2023 كلي حلوان، أن المتهم جون.و هتك عرض الفتاة ف.ك، بالقوة أثناء تواجدهما في محله لشراء من السوبر ماركت بعض المسلتزمات فأقدم المتهم على هتك عرضها وتم القبض عليه وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

تفاصيل حريق فندق الجوهرة بالجيزة

وقد نشب في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين حريق بفندق الجوهرة بشارع الهرم بالجيزة ، وتكنت الحماية المدنية من السيطرة عليها ودفعت بـ 3 سيارات إطفاء، و5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، وتم فصل التيار الكهربي عن الفندق والعقارات المجاورة، حتى تم السيطرة على النيران.

وقد كشف أحد شهود العيان تفاصيل حريق فندق الجوهرة بمنطقة الهرم بالجيزة ، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

وقال شاهد العيان ، إن حريق فندق الجوهرة بالهرم اندلع الساعة 11:25 مساءً، ونشبت النيران في الطابق الأول من الفندق، والتهمت بعض النوافذ، وامتدت لتشمل الطابق الأول بالكامل.

وأضاف أن قوات الحماية المدنية تواجدت على الفور، ودفعت بـ 3 سيارات إطفاء، و5 سيارات إسعاف، وتم فرض كردون أمني حول منطقة اندلاع النيران، وتم فصل التيار الكهربي عن الفندق والعقارات المجاورة، حتى تم السيطرة على النيران.

وأوضح الشاهد أن سبب اندلاع حريق الجوهرة، هو انفجار بغرفة الكهرباء الموجودة بالفندق، والتي تسببت في اندلاع النيران.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق داخل فندق الجوهرة بالطابق الأرضي بالهرم، دون وقوع أي إصابات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لإحكام السيطرة عليه وإخماده.

وتعود تفاصيل الواقعة بتلقي شرطة عمليات النجدة، بلاغا باندلاع حريق داخل الطابق الأرضي بفندق الجوهرة بالهرم، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات إطفاء، وجاري السيطرة عليه وإخماده، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.