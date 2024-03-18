بعد قرار تعليق التعاون العسكري..أمريكا: على اتصال مع السلطات النيجرية

أكد مسؤول عسكري أمريكي، أن الولايات المتحدة تجرى اتصالات مع المجلس العسكري في النيجر بعد قراره تعليق اتفاق التعاون العسكري الثنائي، والذي يسمح بوجود قوات أمريكية على أراضي نيامي.

بينما قال المجلس العسكري في النيجر، إن الوجود العسكري الأمريكي في البلاد لم يعد مبررا ، وأعلن ذلك على التلفزيون الرسمي بعد إجراء محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين دبلوماسيين وعسكريين أمريكيين هذا الأسبوع.

وتلعب النيجر دورا محوريا في عمليات الجيش الأمريكي في منطقة الساحل الأفريقي وتضم قاعدة جوية رئيسية.

تشعر الولايات المتحدة بالقلق إزاء انتشار العنف الجهادي في المنطقة، حيث تعهدت الجماعات المحلية بالولاء لتنظيم القاعدة والجماعات المتطرفة التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية.

وعند قراءة البيان، لم يصل المتحدث باسم المجلس العسكري، الكولونيل أمادو أبدرامان، إلى حد القول إن القوات الأمريكية يجب أن تغادر.

وأضاف أن النيجر تعلق التعاون العسكري مع واشنطن وأضاف أن الرحلات الجوية الأمريكية فوق أراضي البلاد في الأسابيع الأخيرة كانت غير قانونية.

بدأ الجيش الأمريكي في السنوات الأخيرة تشغيل قاعدة جوية رئيسية في مدينة أغاديز النيجرية ، على بعد حوالي 920 كيلومترا (550 ميلا) من العاصمة نيامي ، واستخدمها في رحلات المراقبة المأهولة وغير المأهولة وغيرها من العمليات.

كما استثمرت الولايات المتحدة سنوات ومئات الملايين من الدولارات في تدريب الجيش النيجري.

وشاركت بعض هذه القوى في الإطاحة برئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا محمد بازوم في يوليو/تموز.

وفي أكتوبر تشرين الأول وصفت واشنطن رسميا استيلاء الجيش على السلطة بأنه انقلاب مما أدى إلى صدور قوانين أمريكية تقيد الدعم العسكري والمساعدات التي يمكن أن تقدمها للنيجر، لكن في ديسمبر كانون الأول.

قالت مولي في ديسمبر، إن الولايات المتحدة مستعدة لاستعادة العلاقات بين المساعدات والأمن إذا استوفت النيجر شروطا معينة.

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري في النيجر إن اللهجة الأمريكية متعالية وتهدد سيادة النيجر، ومنذ انقلاب يوليو، أنهت البلاد شراكتها الأمنية مع الاتحاد الأوروبي وسحبت فرنسا قواتها من البلاد.

وكان في والجنرال مايكل لانغلي قائد القيادة الأفريقية للجيش الأمريكي في نيامي هذا الأسبوع للقاء كبار المسؤولين في حكومة النيجر، لم يستجب Phee لطلبات التعليق عبر البريد الإلكتروني.

وكان للجيش الأمريكي نحو 650 فردا يعملون في النيجر في ديسمبر كانون الأول وفقا لتقرير للبيت الأبيض قدم إلى الكونغرس.