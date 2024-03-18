فضائل رمضان المبارك و دور المرأة في الإسلام بثقافة الاسماعيلية

شهدت مواقع فرع ثقافة الاسماعيلية، انشطة ثقافية ، ضمن انشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المعد برعاية وزارة الثقافة، بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الاسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن.

نظمت مكتبة السبع آبار الثقافيه. يوم ترفيهي للأطفال يتضمن العاب ذهنية وترفيهية متنوعة تناول اليوم الترفيهى العاب كرة القدم - كرة السلة - مكعبات. قام بتنفيذ النشاط محمد عبدالعزيز مدير الموقع

كما نظم بيت ثقافة الضبعية محاضرة بعنوان ( دور المرأة في الإسلام ) .

بالوحدة المحلية لقرية الضبعية.

حيث قام محمد سعيد رئيس الوحدة المحلية لقرية الضبعية بكلمة إفتتاحية رحب فيها بالحضور وأثنى على بيت ثقافة الضبعية ودوره الدائم في نشر الثقافة والوعي لأهل القرية . و أبدى إستعداده و ترحيبه في المشاركة في العمل الثقافي.

ثم قام فضيلة الشيخ إبراهيم عيسى بتلاوة ماتيسر من الآيات .

وتحدث فضيلته عن إهتمام وتكريم الإسلام للمرأة و أن الله سبحانه وتعالى أنزل سورة كاملة تسمى (سورة النساء) . و أوضح دور المرأة كأم و أخت وبنت و زوجة و خالة و عمة. و أن النساء شقائق الرجال . و أن المرأة نصف المجتمع وهي ترعى وتربي و تبني النصف الآخر .

و أوضح مظاهر تكريم الإسلام للمرأة كأم ( وبالوالدين إحسانا)، كزوجة ( وعاشروهن بالمعروف)، و كان من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم (استوصوا بالنساء خيراً)، (خيركم خيركم لأهله)و كان صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله .

و قام فضيلته بالرد على إستفسارات السادة الحضور حول هذا الموضوع.

بيننا نظمت مكتبه حى السلام الثقافيه محاضره بعنوان فضائل رمضان المبارك القاء المحاضرة الشيخ ابراهيم عيسي من اوقاف الاسماعيلية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك بحضور مدير الموقع