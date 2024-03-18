ربة منزل تقتل زوجها بقرية الحيبة محافظة بني سويف

تخلصت ربة منزل مقيمة بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن من زوجها بآلة حادة سكين خلال مشاجرة بينهما داخل منزلهما بقرية الحيبة التابعة لمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وذلك أثناء إعدادها وجبة الإفطار مما أودى بحياته متاثرا باصابته .

القبض على ربة منزل أنهت حياة زوجها بآلة حادة سكين

وتلقى مامور مركز الفشن بلاغًا يفيد بوفاة شاب يدعى محمود موسى طعنا بآلة حادة سكين على يد زوجته بقرية الحيبة الواقعة شرق النيل بدائرة مركز شرطة الفشن، وتم إلقاء القبض على الزوجة المتهمة بقتل زوجها، وتدعى؛ هالة حسين واخطار مدير الامن بالواقعة وجرى إيداع الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ التحقيق مع المتهمة داخل مركز شرطة الفشن، وأخطرت جهات التحقيق التي طلبت انتداب الطب الشرعي تمهيدًا لاستصدار تصريح الدفن وتسليم الجثة إلى ذويه.