مايان السيد تشرح حقيقة مرضها لنور النبوي في إمبراطورية ميم

من خلال أحداث مسلسل إمبراطورية ميم تجسد مايان السيد شخصية فتاة تُدعى مادي، مصابة باضطراب ثنائي القطب Bipolar، والذي يؤثر بشكل مباشر على علاقتها بمن حولها، وعلى رأسهم مروان أبو المجد الذي يجسد دوره نور النبوي، فما هو هذا الاضطراب؟

هو حالة صحية عقلية تتسبب في تقلبات مزاجية مفرطة، ما بين الهوس والهوس الخفيف، والاكتئاب. وتشمل نوبات الهوس والهوس الخفيف ثلاثة أو أكثر من الأعراض التالية: التفاؤل، زيادة النشاط والطاقة، الشعور المبالغ فيه بالثقة بالنفس، انخفاض الحاجة إلى النوم، ثرثرة غير عادية، تسارع الأفكار، التشتت.

أما نوبات الاكتئاب فيزيد الشعور فيها بالحزن أو اليأس وفقدان الاهتمام وفقدان الاستمتاع بمعظم الأنشطة. يبدو أن أول لقاء بين مادي ومروان تزامن مع مرورها بنوبة من الهوس أو الهوس الخفيف، حيث كانت مفعمة بالحيوية والنشاط والسعادة، حتى أنها بادرت بتقديم نفسها له، كما قادتها ثقتها الزائدة بنفسها إلى أن تسبقه في الإعراب عن إعجابها به، ودفعتها شحنة الطاقة الهائلة إلى اصطحابه إلى ملهى ليلي للرقص والسهر لوقت متأخر من الليل.

كما يبدو أن نوبة الهوس قد أعقبتها نوبة من الاكتئاب، بدأت أعراضها بالتزامن مع خضوع مروان لعقاب والده مختار أبو المجد (خالد النبوي) بالحرمان من السيارة، ليقوم والده بتوصيله بسيارته إلى الجماعة، ما يثير شعور مادي بالسخرية والاشمئزاز، حيث رأت في مروان شخصية ضعيفة ومنقادة لسلطة الأب، فتنفر منه وترفض التواصل معه. تزداد حدة الاكتئاب عند مادي تدريجيا فتنعزل تماماً عن الناس بما فيهم مروان، وتبقى في البيت لا تفعل شيئاً، لتدخل في نوبة من الشعور بالحزن واليأس وفقدان الاهتمام بأي شيء. وبالرغم من أن الاضطراب ثنائي القطب يمثل حالة مزمنة مدى الحياة، فإنه يمكن السيطرة على التقلبات المزاجية وغيرها من الأعراض من خلال اتباع إحدى الخطط العلاجية، سواء بالأدوية أو العلاج النفسي، وذلك بمساعدة المحيطين والمقربين من المريض، وهو ما نجح مروان في تحقيقه مع مادي عندما منحها الفرصة للحديث معه عن نفسها والفضفضة له بما يعتمل بداخلها، ما خفف عنها وسادها على الخروج تدريجياً من حالة الاكتئاب، والعودة بالتالي للانطلاق والنشاط.

مسلسل إمبراطورية ميم، مأخوذ عن قصة قصيرة تحمل نفس الاسم، للكاتب إحسان عبد القدوس، وتدور أحداثه حول مختار أبو المجد، الأب الذي يتحمل مسئولية تربية أبنائه الستة، بعد وفاة زوجته، بالإضافة إلى عمله، ومع مرور الوقت تزداد مشاكل الأولاد، وتزداد معها أعباء والدهم في التربية، وخاصة مع وصول أغلبهم لسن المراهقة. والمسلسل بطولة النجم خالد النبوي، نشوي مصطفي، حلا شيحا، محمد محمود عبد العزيز، محمود حافظ، إيمان السيد والنجوم الصاعدة؛ نور النبوي ومايان السيد وهاجر السرّاج وإلهام صفي الدين ، يارا عزمى، نورهان منصور، والأطفال؛ آدم وهدان ومنى زاهر وعمر حسن، والمسلسل من إخراج محمد سلامة.