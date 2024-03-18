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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2006 ينتصر على الحدود بدوري الجمهورية

الإسماعيلي 2006
الإسماعيلي 2006

فاز فريق الإسماعيلي مواليد ٢٠٠٦ على منافسه حرس الحدود بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم على الملعب الفرعى بالنادى بمسابقة دوري الجمهورية.

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أحرز هدف الاسماعيلي حمدى سليمان العمدة قبل لحظات من نهاية المباراة ليرتفع رصيد الفريق إلى ٤٢ نقطة فى المركز الثاني.

بدا الفريق بتشكيل مكون من…

عبد الرحمن محمود .. حارس مرمى

خط الدفاع.. عبد الله هشام و عمر سيد معوض (حمدى سليمان العمدة ) ومحمد حمدى سعادة ويوسف محمد عبد الله.

خط الوسط: محمد إبراهيم كريستيانو ومحمود عماد (مازن صلاح ) و مهند عبد العاطى و إبراهيم عبد العال

خط الهجوم : عمر عبد السميع و أنور عبد السميع.

يقود فريق الاسماعيلى جهاز فني ضم .. على يحيى مدير فنى و حسام فتحى مدرب عام و أحمد عبده مدرب حراس مرمى و جمال الحلوس مدير إداري الفريق و أيمن رفعت أخصائي علاج طبيعى..

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