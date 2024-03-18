صلة رحم الحلقة الثامنة ..إياد نصار وأسماء أبو اليزيد في ورطة بسبب بطاقة مزورة

انطلق مسلسل صلة رحم الحلقة الثامنة، بطولة النجوم إياد نصار، يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، والذي شهد تطورًا في أحداثه.

بدأت أحداث مسلسل صلة رحم الحلقة الثامنة، باستمرار (حسام) - إياد نصار عمل بطاقة رقم قومي مزورة بإسم زوجته (ليلى) - يسرا اللوزي، حتى يستطيع إنهاء إجراءات عملية زرع بويضات لـ (حنان) - أسماء أبو اليزيد بعدما اقنعها (حسام) بفكرة تأجير رحمها .

وتتابع أحداث الحلقة، بذهاب (حنان) و(حسام) إلى المعمل ويكتشف الموظف الذي يتواجد في الاستقبال على البطاقة المزورة ولكن الثاني يهدده .

مواعيد وقنوات عرض مسلسل صلة رحم

مسلسل صلة رحم، يعرض يوميًا في تمام الحادية عشرة مساءً على شاشة Mbc مصر.

تدور أحداث مسلسل "صلة رحم" حول صراعات عائلية، حيث تقدم يسرا شخصية ليلى، وهي شخصية مركبة لديها مزيج معقد من العواطف المتناقضة.

مسلسل صلة رحم، للفنان إياد نصار، الفنانة يسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، عابد عناني، دنيا ماهر، وآخرين، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

كواليس مسلسل صلة رحم

طرحت MBC مصر البرومو الدعائي لمسلسل "صلة رحم"، بطولة النجم إياد نصار، والمقرر عرضه على مدار 15 حلقة في النصف الأول من رمضان 2024 عبر شاشتها، وعلى منصة "شاهد".

وكانت الفنانة هبة عبد الغني، شاركت جمهورها ومتابعيها صورة من كواليس مسلسل صلة رحم، بطولة إياد نصار، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير “إنستجرام: وعقبت عليها، قائلة: مسلسل صلة رحم.. رمضان 2024، والعمل من تأليف محمد هشام عبية وديكور محمد فخري، ومخرج منفذ كريم مدحت، ومنتج فني عمرو حنفي، ومدير تصوير محمود عطا الله، وإخراج تامر نادي”.

كشفت هبة عبدالغني عن البوستر الرسمي لشخصيته "هالة" التي تجسدها خلال السياق الدرامى لأحداث مسلسل "حدوتة منسية"، المقرر عرضه عبر شاشة عرض قنوات CBC خلال الشهر الجاري.

ونشرت هبة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام"، صورة البوستر وكذلك كشف موعد عرض المسلسل، وعلقت عليه، قائلة: "كذب المنجمون ولو صدقوا.. تعالوا نشوف "هالة" هتعمل ايه في أحداث حدوتة منسية إن شاء الله يوم السبت ٢٧ يناير على cbc الساعة ٨ م بطولة الأستاذة سوسن بدر ومجموعة كبيرة جدًا من الأخوات والأصدقاء النجوم اللي بتبحبوهم".

وتابعت: "عايزة أشكر محمد علي وسامي أمين وريهام عاصم وكاتيا وفاطمة ومها مصطفى ومحمد أمين ومحمود وفرح وميريت وتفاحة، وأستاذ محيي، اللي ساعدني أكون بالشكل ده وساعدني أقدم لكم الشخصية الجديدة الغريبة دي بتاتوهاتها بقا وتفاصيل كتير هنعرفها سوا يا رب تنبسطوا".