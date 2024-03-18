حماقي ينضم لماراثون إعلانات رمضان 2024| فريق العمل وموعد الطرح

أعلن الفنان محمد حماقي انضمامه لسباق الإعلانات الرمضانية 2024، الذي يضم عدد كبير من نجوم الفن والغناء والرياضة، وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي

تفاصيل إعلان حماقي في رمضان 2024

نشر حماقي صورة جمعته بالشاعر أيمن بهجت قمر والشاعر والملحن عزيز الشافعي، وعلق عليها "ترقبوا"

كان قد شارك حماقي في إعلانات موسم رمضان الماضي من خلال أغنية “فضوله المكان” لصالح إحدى الشركات العقارية الكبرى، وتقول كلماتها" حبيبي جاي اهو على وصول ويا ليل ليل بينا وطول ايوة اللي بيصبر بينول قلبي خلاص لاقى حضن وبيت

فضوله المكان وسعوا لو نوره بان وزعوا فل وياسمين بدعوا

اعلمه ايه دة او على الجمال اسمه بسأل سؤال اوله هل في احتمال توصوا للي احنا فيه

كان قد أتم حماقي خلال مطلع مارس الجاري جولته الأمريكية للمرة الأولى في تاريخه الفني، انطلق حماقي في الجولة ابتداءً من تورنتو أكبر مدن كندا، بعدها في ولاية لوس أنجلوس، ونيويورك والعاصمة واشنطن، وختامها مسك في ديترويت بولاية ميتشجن الأمريكية.

توحدت الأجواء في جميع الحفلات بامتلاء المسرح عن آخره وبمجرد صعوده تعالت الصيحات والهتافات ترحيبًا به، ومع النغمات الأولى للأغاني مع الفرقة يبدأ الجمهور في التصفيق الحاد وغناء كلمات الأغنية فورًا مع حماقي وكأنهم كورال خاص به.

وبحالة أشبه بالمظاهر كان يلقي جمهور الحفلات تحيته على حماقي بنداء متكرر لاسمه مع رفع شعار "بص شوف حماقي بيعمل إيه"، الأمر الذي استمتع به حماقي وأثنى على حضورهم وأجوائهم الاستثنائية. ومن الفقرات المهمة التي قام حماقي بتثبيتها في كل الحفلات هي رفع علم مصر وهو يغني "أم الدنيا"، صاحبها طاقة غنائية ممتعة مع تفاعل الجمهور معه.

قدم حماقي في الحفلات مجموعة غنائية متنوعة بين القديم والجديد بدءًا من "نفسي أبقى جنبه" و"بحبك كل يوم أكتر، واحدة واحدة، يا ستار، م البداية، ما بلاش، حاجة مستخبية، وافتكرت،لمون نعناع، أدرينالين".

كان قد أحيى حماقي حديثًا حفلًا غنائيًا في موسم الرياض، والتي شهدت حضورًا كامل العدد وتجهيزات استثنائية ضمت عددًا من الصور لحماقي في مختلف مراحله الغنائية.

تضمنت تلك التحضيرات صور متنوعة لحماقي من حفلاته وألبوماته بأحجام كبيرة داخل الممرات المؤدية للحفل، مع استعدادات خاصة غلفت برمز القلب تزامنًا مع احتفالات عيد الحب.

أحدث أغاني حماقي

كان قد طرح حماقي حديثًا 6 أغانٍ صيفية منفردة بدايةً من اغسطس الماضي “لمون نعناع، حبيت المقابلة، مش كفاية فراق، ده قلبي ده، دلعنا كتير، ايه السعادة دي”، والتي حققت ملايين المشاهدات عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة.

كان من المفترض أن يطرح حماقي ألبومه الغنائي الشتوي خلال أواخر 2023، ولكن أحداث غزة حالت دون تنفيذ ذلك وتوقف تمامًا عن كامل أنشطته الفنية.

كان قد سجلت أحدث أغاني حماقي “إيه السعادة دي”، أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، وتقول كلماتها “ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي ايه ده اللي انا فيه يا حبيبي كنت فين من بدري كل خوفي لا العمر ده يجري قول لعُمري يهدي في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واهي جت فيك انت في لذاذة في طعامة كده طول الوقت بصراحة دانا ياما يا حبيبي اشتقت لجماله في حياتي وانا ما صدقت واخترتك انت ايه السعادة دي انت بالنسبالي حبي الأبدي انت ساكن جوة قلبي انا وحدي انت غالي عندي يا دلع في حياتي نساني الهم مين ده اللي يقول في جمالك بم يا سبب فرحتي ولا حاجة تهم غير حبك انت دي حقيقة يا حبيبي والله بجد في حاجات خاطفاني تعالالي نعد أمال أنا ليه مش شايف حد”.