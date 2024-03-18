وقت صلاة التراويح.. سائق يقتل صديقه بالشرقية طعنًا بسلاح أبيض

توصل رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية، إلى فك ملابسات واقعة مقتل سائق طعنا بسلاح أبيض، بمحيط أحد المساجد بدائرة مركز شرطة الزقازيق أثناء صلاة القيام «التراويح»، وتبين أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما.

البداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بالعثور على جثة لشاب يدعي «أحمد. م. ع» في العقد الثاني من عمره، متأثرا بإصابته بطعنة نافذة بالصدر، بمحيط أحد المساجد بمنطقة كفر محمد حسين بدائرة مركز شرطة الزقازيق؛ أثناء صلاة القيام.

وعلى الفور، انتقل رجال الشرطة إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه يعمل سائق ومقيم بنطاق مركز ههيا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، والتي صرحت بالدفن عقب الإنتهاء من الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

وتوصل ضباط المباحث إلى كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء ارتكابها «سلطان. م» 30 عامًا سائق، صديق المجني عليه، وذلك بسبب خلافات سابقة بينهما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حجزه لمدة 24 ساعة على ذمة تحريات المباحث.

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد على عبدالرحيم، اليوم، عاطلين أثنين بالسجن 3 سنوات، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من شاب بدائرة قسم ثان الزقازيق.

تعود أحداث القضية رقم 17286 لسنة 2023 جنايات ثان الزقازيق، والمقيدة برقم 4477 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، لشهر ديسمبر من العام المنقضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهمين: «هشام. ال. م»، 48 عاما، و«إبراهيم. ع»«28 عاما، عاطلين يقيمان بمركز الزقازيق، للمحاكمة الجنائية، لاتهامهما بالشروع في سرقة حقيبة يد من المجني عليه «محمد. ع»، حال استقلالهما دراجة نارية بدائرة قسم ثان الزقازيق.

وكشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن المتهمين شرعا في سرقة المجني عليه، وذلك بقيامهما بخطف حقيبة اليد الخاصة به حال استقلالهما دراجة نارية بالطريق العام، وحال حمل المتهم الأول سلاح ناري «مسدس» وذخيرة، إلا أنه قد خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، الا وهو ضبطهما متلبسان على النحو المبين بالتحقيقات، وبالعرض على النيابة إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.