تكريم 18 من الطلبة المتفوقين والمتميزين بالأزهر الشريف

كرّم فضيلة الشيخ ممدوح عبد الجواد، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيليّة الأزهرية، اليوم الأحد، نحو 18 من الطلاب المتميزين بمختلف المجالات العلمية، وذلك خلال احتفالية منطقة الإسماعيليّة الأزهرية التي أقامتها بمناسبة ذكرى مرور ١٠٨٤ عامًا على تأسيس الجامع الأزهر، بحضور قيادات الاسماعيليه التنفيذية والأمنية ورجال الازهر الشريف.

وشهدت الاحتفالية التي أقيمت اليوم تكريم الطلاب المتميزين الآتي أسماؤهم: القارئ الطالب أنس أبو الحمد، والطالب مصطفى هيثم الفائز بمسابقة الأزهري الصغير، والطالب محمد أبو مدين، الحاصل على المركز الثالث على الجمهورية في مسابقة الطالب المثالي، والطالب عيسي طلال، الحاصل على المركز الثاني في اتحاد الطلاب، والطالبة عائشة عبد الحي، الحائزة علي المركز الأول في الشهادة الابتدائية،و الطالب محمد إبراهيم عبدالسلام الحاصل على المركز الأول في الشهادة الاعدادية، والطالبة سارة عبدالقدوس الحاصلة على المركز الأول في الشهادة الثانوية قسم الأدبي،و الطالب عمر عبدالسميع، الحاصل على المركز الأول بالقسم العلمي ، كما تم فريق الانشاد الديني والمكون من الطالبات الطالبة أريج محمد، والطالبة جودي ناصر، والطالبة روفيدا محمد، والطالبة ياسمين أحمد،و الطالبة إيمان رمضان، والطالبة سلمى مصطفى، وطلاب الانشاء الطالبة سهر سيف، والطالب محمد والطالبة الزهراء.

وشهدت الاحتفالية اليوم تقديم فيلم وثائقي عن تاريخ الجامع الأزهر كما شهدت فقرات فنية وثقافية أمام الحضور