الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الأحماض الأمينية هي الأكثر إشباعًا

الأطعمة التي تحتوي على تركيزات عالية من الأحماض الأمينية تجعل الناس يشعرون بالشبع، مما يجعلهم محميين بشكل أفضل من الإفراط في تناول الطعام والسمنة.

وفقاً لدراسة أجراها علماء من جامعة وارويك (المملكة المتحدة)، فإن الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية تسبب الشعور بالشبع أكثر من غيرها، ومن بين الأطعمة الغنية بالأحماض الأمينية، يسلط الخبراء الضوء على المشمش والخوخ والعدس والدجاج ولحم البقر والأفوكادو واللوز والماكريل.

ووفقا للباحثين، فإن الأحماض الأمينية التي تحتويها هذه الأطعمة لها تأثير محفز لمجموعة من الخلايا في الدماغ تعرف باسم tanycytes، والتي تؤثر على التحكم في وزن الجسم ويوفر هذا التأثير شعورًا بالامتلاء وعدم الرغبة في تناول طعام إضافي.

وقال المؤلف المشارك في الدراسة، عالم الأعصاب نيكولاس ديل: "إن مستوى الأحماض الأمينية في الدم والدماغ بعد تناول الوجبة هو مؤشر على مدى شعور الشخص بالشبع".

وقد تكون النتائج التي توصل إليها العلماء هي المفتاح لقمع الشهية، وهو أمر مهم لمكافحة السمنة، حسبما كتبت مجلة Molecular Metabolism حول هذا الموضوع.