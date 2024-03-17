علماء يكشفون أطعمة تؤدي إلى الخرف والشيخوخة

أجرى علماء من جامعة بوردو سنوات عديدة من الأبحاث لتحديد تأثير المنتجات على تطور الخرف والشيخوخة.

خلال التجربة، قاموا بدراسة العادات الغذائية لـ 418 شخصًا أصحاء و208 أشخاص مصابين بالخرف على مدى خمس سنوات، وخلص الخبراء إلى أن احتمالية الإصابة بأمراض الشيخوخة تزداد مع اتباع نظام غذائي معين.

واستهلكت المجموعتان اللحوم ومنتجات الألبان والنقانق والفواكه والخضروات والحبوب، كما لم يتم استبعاد الكحول والحلويات والأطعمة الدهنية، لكن المجموعات كانت لديها مجموعات مختلفة من المنتجات.

ووجدت أن الأشخاص المصابين بالخرف يأكلون في الغالب اللحوم المصنعة على شكل فطائر ونقانق، ويأكلون البطاطس والخضروات النشوية كأطباق جانبية، ومجموعة أخرى دون مخالفات قامت بدمج اللحوم مع الخضار النيئة وتناولت الفواكه غير المعالجة حرارياً.

شرب جميع المشاركين الكحول بنفس الطريقة، لكن الأشخاص الذين لا يعانون من الخرف شربوه مع الجبن والفواكه، ويتناول المرضى وجبات خفيفة من اللحوم الكحولية، حسبما تذكر مجلة علم الأعصاب.