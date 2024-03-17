"مولانا" لعمرو الليثي وأحمد صيام يتناول مسجد السيدة سكينة

تناول الإعلامي د.عمرو الليثي والفنان أحمد صيام، في حلقة اليوم، الاحد، "مسجد السيدة سكينة " بنت سیدنا الحسین رضى الله عنه، من خلال برنامج «مولانا»، وهو حلقات جديدة خلال شهر رمضان ودويتو من البرنامج الشهير "رمضان المصري "، وزيارة جديدة للتاريخ يكتبها الكاتب محمد الشبه ويخرجها تامر حسني، عبر إذاعة الشرق الأوسط.

برنامج "مولانا "يكشف قصص أصحاب المقامات، وحلقة اليوم من مسجد السيدة زينب، وفي الحلقة كشف البرنامج المقام ومن صاحبه والتاريخ والمكان والناس الصالحين والعديد من المعلومات.

وقال د. عمرو الليثي، إن السیدة سكينة بنت سیدنا الحسین رضى الله عنه وعنھا مش اسمھا الحقیقي سكینة ، إنما إسمھا آمنة على اسم والدة الرسول علیھ الصلاة والسلام.

بينما قال أحمد صیام، : مظبوط فعلا ، والدتھا السیدة رباب بنت امرؤ القیس بن عدي وهي اللي كانت بتدللھا باسم سكینة لانھا كانت جمیلة ودایما مبتسمة ومرحة وبتشع راحة وسكینة في أي مكان تتواجد فيه.

ليعقب عمرو الليثي، : وكان سیدنا الحسین رضى الله عنه بیحبھا جدا لدرجة انھ كتب فیھا شعر، كما يقال انها كانت حسناء شدیدة اللباقة والاناقة والجاذبیة في شبابھا.

وتابع أحمد صیام، : نعم ، لدرجة ان رواة سیرة آل البیت قالوا ان النساء والرجال ایضا في زمانھا كانوا بیقلدوا الطریقة اللي ابتكرتھا في تصفیف شعرھا وھي صغیرة".

واضاف أحمد صیام، : ایوه بس المراجع التاریخیة اللي كتبت سیرة السیدة سكینة اختلفت في حاجتین .. في عدد ازواجھا رضى الله عنھا وفي حقیقة زیارتھا لمصر واقامتھا فیھا".

وتابع عمرو الليثي، : بحسب كلام معظم المؤرخین ان السیدة سكینة تزوجت ٣ مرات في فترات مختلفة من حیاتھا.. مصعب بن الزبیر وبعده عبد الله بن عثمان وبعد كده زید بن عمر".

وتابع أحمد صیام، : ویقال ایضا یاسیدي انھا ماتجوزتش غیر ابن عمھا عبد الله بن الحسن اللي اختاره لھا والدھا سیدنا الحسین".

وأضاف عمرو الليثي، : والكاتبة الكبیرة بنت الشاطئ رجحت بالفعل انھا عاشت في مصر فترة ودا كان من اسباب حرص المصریین انھم یبنوا لھا مسجد في حي الخلیفة".

قال أحمد صیام، : واللي كان مھتم جدا بعمارة مساجد القاھرة أمیر عظیم من امراء الممالیك اسمه عبد الرحمن وكان محافظ القاھرة ایام علي بك الكبیر ، وھوه اللي بنى للسیدة سكینة مسجدھا الحالي سنة ١١٧٣ھجریة".

فكرة البرنامج وحلقات رمضان المصري الجديدة حيث قرر صاحبنا رمضان المصري " أحمد صيام " يجاور السيدة زينب وطول الشهر يقوم مع د. عمرو الليثي بجولات في مساجد مصر ومقامات الاولياء الصالحين ، والاثنان يحكيان لنا عن تاريخ الجوامع واصحابها وفي الحكايات صفحات مدهشة من تاريخ المصريين.



وفي كل حلقة نسمع في الخلفية مقاطع لعظماء الانشاد الديني، طه الفشني والنقشبندي.. وغيرهم.