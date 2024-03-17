طبيب يكشف العلامات الرئيسية لالتهاب الكبد الوبائي سي

قال الدكتور كوليشيف إن التهاب الكبد الوبائي سي هو عدوى تؤدي في كثير من الحالات إلى تليف الكبد وسرطان الكبد.

وأشار في مقابلة مع وكالة ريا نوفوستي إلى أن التهاب الكبد الوبائي سي يؤدي في 95% من الحالات إلى تطور سرطان الخلايا الكبدية.

وأكد كوليشيف أن هذا المرض لم يعد منذ فترة طويلة مرضًا ينتشر فقط بين الشرائح الهامشية من السكان، وإحدى الطرق التي يصاب بها العديد من الأشخاص هي من خلال الإجراءات التي يتم خلالها استخدام أدوات غير معقمة، وتظهر علامات الإصابة بالتهاب الكبد C خلال شهر، بشرط أن تمر العدوى في البداية بمرحلتها الحادة.

ويتذكر الأخصائي أن العلامات تكون ألم في جميع أنحاء الجسم والبطن، ودرجة حرارة، وألم في المراق الأيمن، وغالباً اليرقان".

وفقا لكوليشيف، في معظم حالات الإصابة، يتم التسامح مع المرحلة الحادة دون أن يلاحظها أحد، وبعد ذلك يأخذ المرض شكلا مزمنا وبالتالي، قد لا تظهر العلامات الأولى لالتهاب الكبد C إلا بعد عقود - عندما تحدث المرحلة النهائية.

وأكد كوليشيف أنه على الرغم من الخطر، فإن التهاب الكبد الوبائي يستجيب بشكل جيد للعلاج.

وقال الطبيب: "على عكس التهاب الكبد B، لم يتم اختراع لقاح له بعد، ولكن مع العلاج الدوائي المختار بشكل صحيح، ينحسر المرض".