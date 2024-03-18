قنا | تأهب وطوارئ حسبًا لسقوط سيول بسلاسل جبال البحر الأحمر

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مساء اليوم الأحد، رفع درجة الاستعداد القصوى، بجميع الوحدات المحلية والمديريات والهيئات الخدمية، وذلك تحسبا لسقوط امطار، وسيول علي سلاسل جبال البحر الأحمر.

بناءً على تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية بشأن عدم استقرار الأحوال الجوية، والتي تبدء من اليوم وحتى انتهاء فترة التحذير .

نوه المحافظ، على جاهزية الأجهزة التنفيذية، و مراجعة خطة الطوارئ ومواجهة السيول، وعمل دوريات لمتابعة صيانة مخرات السيول.

ومتابعة الأحوال الجوية على مدار الساعة، وإبلاغ عرفة العمليات الرئيسية للمحافظة في حالة حدوث أى طوارئ والتدخل الفوري عبر فرق مواجهة الطوارئ.

فضلا عن تفعيل مركز سيطرة الشبكة الوطنبة بالمحافظة، وربطة مع غرف العمليات الفرعية بالمديريات الخدمية ومجالس المدن والمراكز بالمحافظة.

وبيّن المحافظ، إنه تم تكليف إدارة المرور باتخاذ التدابير اللازمة ونشر الأكمنة الثابتة والمتحركة على الطرق السريعة والفرعية لمواجهة أية تداعيات، ووضع طرق بديلة فى حالة غلق بعض الطرق، واستعداد فرق الطوارئ بجميع شركات المرافق.

ولفت المحافظ، إلى أن غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة متصلة بشكل دائم مع غرفة العمليات المركزية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، كما يتم التواصل بشكل مباشر مع غرف العمليات الفرعية بالمدن لتلقى أية بلاغات أو شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها.

وحث المحافظ، المواطنين باتخاذ الحيطة والحذر، خاصة قائدي السيارات على الطرق السريعة، مع الالتزام بإرشادات المرور والسرعات المقررة، وعدم استخدام فرامل السيارة على الطرق المبللة