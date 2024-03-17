الأحد 17 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مسلسل مسلسل إجباري الحلقة السابعة| عصام عمر يساند شقيقه ويتراجع عن قراره

بوابة الوفد الإلكترونية

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل مسار إجباري، رجوع عصام عمر عن قراره بالسفر إلى فرسا لاستكمال تعليمه هناك، ويقرر مساندة شقيقه أحمد داش في اثبات براءة والدهما والبحث عن الدليل.

 

يطلب أحمد داش من حبيبته التوقف عن مساعدته في عربة الأكل التي يمتكلها بعد مشاركة سناء التي تقوم بدورها “جوري بكر” له بتحريض من المحامي مجدي حشيش.

 

مسلسل مسار إجباري ينتمي لنوعية 15 حلقة والتي ستعرض يوميا يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 10:30 مساء
والإعادة الساعة 6:45 صباحا


والإعادة الساعة 5:10 صباحا

ويعرض على قناة CBC الساعة 6:05 مساء
والإعادة الساعة 9:45 صباحا

ويعرض على قناة الحياة الساعة 11:15 مساء


قصة مسلسل مسار إجباري وأبطاله

 

يتصدر قصة مسلسل مسار إجباري كل من الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، بمشاركة مميزة من نجوم الدراما " صابرين، بسمة، جورى بكر، مى الغيطى، رشدى الشامى، محسن منصور، سيناريو وحوار أمين جمال، ومحمد محرز، ومينا بباوي، وإخراج نادين خان.

 

تدور أحداث مسلسل “مسار إجباري” في 15 حلقة، حول شابان تجمعهما ظروف اجتماعية صعبة، تقوي علاقتهما لتكشف الأحداث بعد ذلك سرا خطيرا في حياتهما

 

كان قد شارك أحمد داش في رمضان الماضي من خلال مسلسل “الصندوق”، مع  هدى المفتي، سماح أنور، على قاسم، وعدد من ضيوف والعمل من تأليف مصطفى صقر، وإخراج مروان عبدالمنعم.

 

 

بجانب مشاركته مع محمد رمضان بمسلسل جعفر العمدة بطولة زينة، هالة صدقي، منة فضالي، إيمان العاصي، مي كساب، عصام السقا، منذر رياحنة، دعاء حكم، بيومي فؤاد، أحمد فهمين، طارق الدسوقي، أحمد فتحي، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، سلوى عثمان، أحمد عبدالله، جوري بكر، والمسلسل من تأليف وإخراج محمد سامي..

 

 

 

 

 

 

 

 

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